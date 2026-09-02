Los cuadros pintados a mano de Pablo Temes

“A lo largo de más de dos décadas de producción, Temes ha sabido capturar no solo la fisonomía de Barracas o la faja ribereña, sino el alma misma de la cultura popular porteña”, define el catálogo que acompaña la exhibición de pinturas del artista Pablo Temes, “Cuadros pintados a mano”.

La muestra se inaugura esta semana en la Casa Central del Banco Nación, en Plaza de Mayo (Avenida Rivadavia 325) y podrá verse hasta octubre en el horario de 10 a 15, solo en días hábiles.

Pablo Temes es un destacado dibujante e ilustrador, director de arte de publicaciones como la revista NOTICIAS y el diario Perfil, formado en Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Su pintura se extiende en fachadas, rincones y personajes de los barrios más reconocibles de Buenos Aires, como La Boca o Barracas. Conventillos, adoquines, vidrieras de bares, veredas altas, rincones azules y rojos, objetos atravesados por la nostalgia.

“Pablo Temes no busca documentar la realidad de forma literal; prefiere encenderla a través de una paleta saturada y una pincelada expresiva que nos devuelve el pulso de la calle, el peso del trabajo y la persistente belleza de lo de todos los días”, concluye el texto del catálogo que presenta sus cuadros “pintados a mano”. Un conjunto que convoca los afectos esenciales y la intimidad de los recuerdos.