Pablo Temes: Sus obras más importantes en una muestra del Centro Cultural Recoleta

Pintor, ilustrador y director de arte formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, discípulo del reconocido maestro Osvaldo Attila, el lenguaje visual de Pablo Temes está asociado a buena parte de la historia reciente del periodismo gráfico argentino. Como autor de las portadas de la revista NOTICIAS y de los dibujos que ilustran las columnas políticas del semanario y el Diario Perfil, se consolidó entre los dibujantes más imaginativos y reconocibles del país. Sin embargo, detrás de esas imágenes de impacto inmediato siempre convivió otro territorio silencioso, sostenido por la pintura, de una sutileza atravesada por cierta melancolía.

Ese recorrido reaparece en “Escenarios de una poética silenciosa”, la muestra que inauguró en el Centro Cultural Recoleta con curaduría de su colega Daniel Santoro. La exhibición reúne 34 piezas que condensan más de quince años de exploración estética y emocional.

Allí, Temes despliega escenas donde la memoria, la infancia y la vida cotidiana adquieren una densidad contemplativa atravesada por una mirada profundamente personal sobre la actual realidad argentina. Hay bares, naturalezas muertas y figuras suspendidas en una soledad apenas compartida. Personajes inmersos en la alienación y el vértigo de una vida ultramoderna que parece avanzar en piloto automático. Su estilo combina síntesis visual, cromatismo intenso y una narrativa que encuentra épica en lo mínimo. En tiempos dominados por la velocidad digital, Temes insiste en el oficio y en la persistencia del óleo, la carbonilla y la mirada paciente. Sus cuadros no buscan estridencia. Prefieren quedarse flotando, como un recuerdo que irrumpe en forma inesperada.

Noticias: En usted conviven el director de arte y el artista. ¿Qué cosas le permitió expresar la pintura que no encontraban lugar en sus trabajos ligados al periodismo?

Pablo Temes: En la pintura, en general, no le tengo que pedir permiso a nadie. Hago lo que quiero, es mi mundo, mi universo. En el caso de una tapa, si bien siempre pude hacer lo que yo por lo menos creía, tuve algunos momentos de cambios de paradigma. Por eso son mundos muy diferentes, aunque trato de involucrarme con los mismos conceptos estéticos de la pintura en cuanto a la calidad de la imagen y la comprensión visual.

Noticias: Sus pinturas urbanas tienen un clima más introspectivo y melancólico que el tono filoso de sus portadas. ¿Siente que son dos lenguajes distintos o forman parte de una misma mirada sobre la realidad?

Temes: Si bien es la misma persona la que está haciendo las dos cosas, son mundos muy diferentes, dos lenguajes distintos. Siempre comparo que es como un músico que toca jazz y puede tocar también en una orquesta de cámara, un violinista o un chelista. Mis paisajes son un poco más melancólicos, introspectivos, tienen conflicto. Si bien puedo haber hecho alguna pintura más bucólica, en general, hay un clima pesado, denso, conflictivo, a veces hasta triste. Pero bueno, esa es la vida. Yo a la pintura la veo de esa manera. Cuando miro una obra de Goya lo veo de esa manera. Incluso cuando veo algo de Hopper, también observo esas soledades, esas cosas desérticas, vacías y en el fondo reflexivas.

Noticias: ¿Sus pinturas reflejan o recrean lo que ve?

Temes: Las dos cosas. A ver, ¿cómo explicártelo? Muchas veces, cuando me voy de vacaciones, al campo o a la playa, me llevo mi caballete de campaña y pinto en el lugar, pero no copio nada. Yo soy un intérprete de lo que estoy viendo. Trato de incorporarlo, transformarlo y dárselo al espectador como yo lo veo. Muchas veces sale bien, a veces no sale tan bien. Reflejo lo que se ve, pero bajo un tamiz más plástico.

El cielo no tiene por qué ser celeste en ese paisaje, puede ser rojo, anaranjado, puede ser muy diferente. No tiene por qué ser descriptivo y tener un color local. Esto también me pasa con la fotografía. Yo utilizo a veces fotos que hago en diferentes lugares y después elaboro un boceto sobre esa foto. Reestructuro la forma, las tensiones, la composición y de esa manera trato de recomponer un poco lo que vi unas horas atrás.

Noticias: ¿Le cuesta desprenderse de sus creaciones?

Temes: Cuando empecé, hace muchos años, a poder vender algo, sí. Las primeras veces me daba un poco de pena, porque sabía que no lo iba a ver nunca más. Creo que a todos los pintores les pasa algo que no les ocurre ni a los que escriben, ni a los músicos. Los textos y los sonidos siguen estando en el aire. En el caso de un cuadro está lleno de átomos, hay una tela, hay pigmentos, hay una cosa tangible, Y eso, sabes que nunca más lo vas a ver, jamás. Es una pieza única en el universo. Eso es hermoso y a la vez da un miedo terrible. A ver, si vienen y me compran toda la producción que está colgada ahora, bueno, obviamente me voy a poner contento porque me va a permitir comprar más materiales. Pero, ¿por qué está bueno vender? Porque, por lo menos a mí me pasa, es como que encontraste a la persona que amó lo que vos hiciste. Late casi de manera unísona con el cuadro que uno ha pintado.

Noticias: ¿Qué es lo que nunca pintaría?

Temes: No sé. En general, esto va adherido un poco a una pintura que refleje lo que se ve. Porque si uno se sabe abstracto, puede pintar lo que quiera. Un informalista como Anselm Kiefer o Mark Rothko, pueden pintar lo que quieran porque no hay un basamento formal detrás, ni una narrativa visual que te diga qué es lo que estás viendo. Pero yo creo que todo es pintable. Todo depende de cómo se haga, la honestidad con que se haga, la sinceridad y la autocrítica. No para asombrar a nadie, sino para que uno se quede conforme con lo que ha realizado en esa tela.

Noticias: ¿Cómo se adapta un artista a un mundo cada vez más tecnológico en el que la IA parece venir a hacer todo más rápido?

Temes: Lo hace todo más rápido, más rápido y mal. Es terrible. Esto es como hacerse amigo del verdugo, tarde o temprano vas por mal camino. Cuando hablé en la inauguración de mi muestra, dije que en lugar de ponerle “escenarios de una poética silenciosa”, le hubiera querido poner “cuadros pintados a mano”. ¿Por qué? Porque eso hoy ya es raro. Un tipo que pinta como hace 1500 años atrás, sobre un bastidor con óleo, con aceite de lino. Cuando Gutenberg inventó la imprenta debe haber pasado algo parecido. Para los artistas es algo muy complejo seducir a un público a través de un método más tradicional, con algo que está colgado en una pared, que no se mueve, que no tiene sonido. Todo eso cambia el paradigma. Creo que al final del camino todo va a volver a su lugar.