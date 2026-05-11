Guadalajara: La otra gran Feria del Libro en español

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realiza todos los años en el estado de Jalisco, en México, está considerada como una de las más importantes del mundo. Fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y tiene lugar durante 9 días a partir de cada último sábado de noviembre. En ella se reúnen todos los protagonistas del universo del libro: editores, lectores, bibliotecarios, libreros y agentes, entre otros. Alrededor de 1 millón de personas la visitan anualmente y 2000 editoriales de 50 países tienen stands y presentaciones en el evento. Se calcula en 330 millones de dólares al año el movimiento económico que genera la Feria.

“Guadalajara”, como se la llama en el mundo del libro, tiene características similares a la Feria de Buenos Aires, por ejemplo, el hecho que de ambas reúnen a la vez a profesionales del sector y al público lector. Pero también presentan diferencias. Guadalajara tiene más repercusión internacional en términos de negocios y en la posibilidad de recibir a autores de todos los continentes y Buenos Aires es la más popular, con un presencia muy fuerte de los lectores.

Marisol Schulz dirige la FIL Guadalajara desde hace 13 años. Con una importante trayectoria en el mundo académico, fue editora de los sellos Alfaguara y Taurus en México. Allí trabajó codo a codo con escritores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Saramago y Arturo Pérez Reverte. Además, fundó y dirige hasta hoy la Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Invitada a Buenos Aires para festejar los 50 años de nuestra Feria, habló con NOTICIAS sobre el futuro del libro y los cambios en los consumos culturales.

Noticias: ¿Qué cambió en estos 13 años desde que empezó a dirigir la Feria de Guadalajara?

Marisol Schulz: Mucho. Hace 13 años WhatsApp prácticamente no existía, pero teníamos la amenaza del libro electrónico. Siempre con mi equipo vemos las tendencias de consumo cultural para ir adaptándonos a lo que se nos pide. Por ejemplo, tuvimos los primeros encuentros de booktubers, los chicos que a través de de YouTube promueven el libro. Cada vez hay más influencers y son fundamentales para la venta del libro. Hace alrededor de 10 años, implantamos el Salón del Cómic. Y ahora todo se lleva a novela gráfica. Incluso libros como “El infinito en un junco” de Irene Vallejo. Agregamos un pabellón gastronómico que antes no existía. Y la feria ha ido creciendo en números y en internacionalización, que era una de las cosas que me había propuesto.

Noticias: ¿Qué diferencias tiene con otras ferias?

Schultz: En ella convive el profesional del libro con el público en general. Tenemos más de 50 foros para el mundo editorial. Es una feria mixta.

Noticias: ¿Qué cambios observó en estos años en relación al consumo del libro?

Schultz: Fue muy dura la pandemia, porque no había tanto consumo de libro electrónico, ni de venta en plataformas. En México hay mucha venta por impulso. Tú vas a una librería y el libro que te parece interesante lo compras. Esa venta se perdió en la pandemia. Y en los siguientes años resarcirse de esa pérdida fue muy duro. Se ha ido rehaciendo poco a poco. Además, México no es un país muy lector. El libro per capita no es no es tan fuerte como en otros lugares. Argentina es un país más lector aunque su industria editorial está más golpeada que la mexicana, donde el libro no es tan caro como aquí.

Noticias: ¿Se da en México el mismo fenómeno que aquí en cuanto al crecimiento de las editoriales independientes?

Schultz: Sí, pero no hay tantas como en Argentina. Y todas tienen representación en la Feria, solas o en pabellones colectivos. Hay que tener en cuenta que Guadalajara no es una capital editorial. Más del 90% de quienes están presentes tienen que viajar y eso implica costos y gastos. Esa fue la visión de quien fundó la Feria, Raúl Padilla, mi jefe hasta que falleció en el 2023. Cuando él comenzó parecía una aventura quijotesca. ¿Cómo vas a hacer una feria en una ciudad que no es la capital literaria? Eso al final ha sido uno de los grandes logros. Porque la gente viaja, deja todo en casa y puede dedicarse a los libros.

Noticias: ¿Cómo es el trabajo que hacen para que los autores vayan a la Feria?

Schultz: Fueron 900 autores a la última edición. Tenemos un trabajo de todo el año y a veces, con anticipación de 2 años. Nos vamos a Ciudad de México y nos dedicamos a ver en cada una de las editoriales qué lanzamientos van a tener y por qué autores van a apostar. Hay una alianza. Hacemos un convenio en relación a qué aportamos cada uno. Entre Planeta y Penguin Random House tienen como 120 presentaciones de las 650 totales de la Feria. A partir de los autores que quieren llevar las editoriales, nosotros planteamos mesas temáticas con autores que ya están en México. Y hay escritores a los que invitamos nosotros directamente. También trabajamos con las embajadas. Y tenemos convenios con muchas instituciones. Por otro lado, siempre hay un gran invitado de honor, un país o una ciudad, que nos trae por lo menos a 60 escritores. Nos han visitado figuras muy importantes como Paul Auster o Salman Rushdie, que ha estados dos veces y varios premios Nobel.

Noticia: ¿Cómo ve usted el futuro del libro entre tantos pronósticos oscuros?

Schultz: Es algo que me han preguntado hace 20 años y siempre he dicho que va a convivir con otras formas de la lectura. La convivencia la estamos viviendo. Hay audiolibro pero no todo mundo escucha audiolibros. De la misma manera vino la novela gráfica, pero no todo mundo lee novela gráfica. Creo que hay muchos tipos de lectores. Sí es cierto que cada vez más la gente joven quiere leer cosas condensadas. Pero hay autores que no se dejan ganar por esa tendencia, siguen escribiendo lo que quieren escribir y siguen vendiendo lo que venden.





Noticias: Leímos hace unos días un informe del diario El País que indicaba que había libros que se editaban y no vendían ni siquiera un ejemplar.

Schulz: Cuando era editora me llegaban libros muy buenos pero que no iban a tener lectores. Tú puedes tener una obra magnífica, pero que no va de cara al público. Y tú como editor tienes que pensar que no vas a apostar por un autor que va a vender cinco ejemplares. No puedes hacerlo. Y menos si estás trabajando como un empleado de una editorial donde tienes que dar cuentas. Uno siempre tiene que pensar de cara al público. ¿Qué público me va a leer? De una manera muy general o muy intuitiva, porque no hay una ciencia sobre esto. Y hay libros que son fenómenos. A mí siempre me preguntaban: "¿cómo se hace un fenómeno?”. Si supiera, todos los libros que yo he publicado hubieran sido éxitos.