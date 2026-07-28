Con la industria del libro en alerta comienza la Feria de Editores

Con toda la industria del libro en pie de lucha (libreros, editores, distribuidores, autores, etc) la FED inicia en pocos días su edición correspondiente a 2026. Tendrá más actividades que nunca y un número mayor de sellos que se suben la iniciativa, una de las más exitosas del mundo cultural en los últimos años.

Aquí un resumen de propuestas y novedades.

Días, lugar y horarios: Jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 21 horas en C Art Media, Avenida Corrientes 6271, CABA.

La entrada es gratuita pero hay que inscribirse en https://www.passline.com/eventos/feria-de-editores

Participantes: Más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España que publican narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros.

Momentos especiales: Camila Perochena cerrará la FED con una exposición titulada: “Editar el pasado para gobernar el presente” y Mauricio Kartún participará de un entrevista pública sobre los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo.



Los invitados internacionales: la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, la cantante Julieta Venegas, la escritora Violaine Bérot y las escritoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo. También el escritor brasileño Felipe Charbel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.



Los autores argentinos: Clara Obligado, Hernán Vanoli, Valeria Tentoni, Mauricio Kartún, Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Dani Zelko, Santiago Loza, Marie Gouiric, Valentín Díaz, Jorge Monteleone, Bárbara Pistoia, Cecilia Garraffo, Mario Cámara, Sofía Balbuena, Laura C. Vela, María del Carmen Rodríguez, Natalia Rodríguez Simón, Milagros Porta y Camila Perochena. Y las y los periodistas Noelia Dans, Federico Vázquez y Leticia Martínez.



Gran fiesta: Por primera vez la FED cerrará con una gran celebración. El encuentro será en Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455) el sábado 8, desde las 23.50. Las entradas ya están disponibles en https://www.allaccess.com.ar/event/fiesta-fed



El libro de regalo: Ya es un clásico de la FED y este año el tema es “El Trabajo”. Hubo más de 500 postulaciones y los diez textos seleccionados recibirán 200.000 pesos cada uno.

Bibliotecas y librerías: Tendrán este año un horario especial (de 11 a 14) para recorrer la Feria y comprar. Algunas editoriales brindarán 50% de descuento con pago al contado.

Apoyo para sellos del interior: El sello Funga de Santiago del Estero y Las Guachas de la Patagonia recibirán un apoyo económico del Fondo Nacional de las Artes y la Feria de Editores para participar de la FED con un stand y cubrir traslado, alojamiento y viáticos.

Los traidores: Se realizará la segunda jornada de literatura argentina para traductores extranjeros, un encuentro online y gratuito para fortalecer la circulación internacional de la producción editorial argentina. Coordina Guillermo Piro y entre los participantes se encuentran: Juan José Becerra, José María Brindisi, Sabrina Martin, Horacio Zabaljáuregui y Matías Bauso.

Rumbo a Guadalajara: Cinco editoriales finalistas: Gourmet musical, Bosque energético, Galería Editorial, El gato y la caja y Tenemos las máquinas conocerán el 23 de julio quién se lleva el premio Premio FED & CPS Soluciones Gráficas elegido por un jurado de lujo: los gestores culturales Enrique Avogadro y Gabriela Adamo y el editor Carlos Díaz. El ganador viajará a la Feria del Libro de Guadalajara, una de las más importantes del mundo.



Cátedra FED: Es un ciclo de formación profesional para fortalecer el ecosistema del libro, una industria que se transforma de manera constante. Los temas son la visión estratégica de los contratos editoriales; el arte de pensar un título, una portada y una buena contratapa; cómo hacer una comunidad digital (y mantenerla con vida); el diseño como inversión: sistemas, presupuestos y toma de decisiones; el dolor de cabeza de la distribución en LATAM, y los misterios de la identidad editorial. Las charlas son aranceladas, con cupo y presenciales en Ballivián 2239, CABA.

Donación de sangre: La posta para la donación de sangre del Hemocentro Buenos Aires, organizada por Céspedes libros y un grupo de librerías, se realizará el viernes 7 de agosto, y se sortearán entradas para la Fiesta FED entre los donantes.





PROGRAMACIÓN COMPLETA



Jueves 6 de agosto





14:30: Premio a la Labor Librera.

Este año las finalistas son: Fervor (Mar del Plata), La sede (Bariloche), Volcán azul libros (Córdoba) y Atlántica libros y café y Medio pan y un libro (CABA).

Participantes: Entrega el premio Los Confines, librería ganadora en 2025.

Presenta: FED & Fundación Santander



16:00: La función es la forma. Entrega del Premio Afiche FED 26

Participantes: la ilustradora Ornella Pagliaruolo. Las integrantes del jurado Jurado Pum pum (diseñadora gráfica y artista urbana) y Maru Aguzzi (fundadora y directora de Gran Salón México). Modera: Martín Ramón.

Organiza: FED, La Fuerza & Posca.

17:30: El derecho a la ciudad

La gentrificación desea, el Estado habilita. Entre la consolidación de las viejas desigualdades y la generación de nuevas precariedades, ya no solo hay que hablar del derecho a la vivienda, sino del derecho a vivir en nuestras ciudades. ¿Qué implica habitar ciudades planificadas para el goce del turista y la desafectación de sus vecinos? ¿Qué roles ocupan la cultura y la conversación pública en estos procesos?

Participantes: Bárbara Pistoia y Hernán Vanoli. Modera: Noe Dans.

Organiza: Editorial Marciana



19:00: Toda carta llega a destino. La correspondencia de Walter Benjamin

Una charla sobre la correspondencia de Walter Benjamin como laboratorio de ideas, experiencia del exilio y forma de intervención crítica ante las violencias políticas y sociales.

Participantes: Valentín Díaz y Jorge Monteleone. Modera: Silvina Friera.

Organiza: Ampersand & Eterna Cadencia.





Viernes 7 de agosto

14:30. Literatura y oralidad: una política de la escucha

Tres aproximaciones a la escritura que parten del cuerpo, de la voz y de los sonidos del mundo para crear poemas, novelas y textos dramáticos.

Participantes: Dani Zelko, Santiago Loza y Marie Gouiric. Modera: Natalia Laube.

Organiza: Eterna Cadencia Editora y DocumentA/Escénicas

16:00. Horizontes especulativos: filosofía, ficción y física contemporánea

Como teoría filosófica, el realismo especulativo nace de pensar la realidad independiente del sujeto. Su influencia alcanza a las ciencias naturales y a la literatura, llevando a repensar la (extra) ciencia ficción.

Participantes: Cecilia Garrafo, Juan Mattio y Ricardo Romero. Modera: Gastón Giribet.

Organiza: Salta el Pez y Caja Negra.

17:30: Narrar con casi nada, una vida. Conversatorio a propósito de Me estás tapando el sol, de Felipe Charbel

Conversatorio sobre la traducción y el cruce entre literatura argentina y brasileña contemporánea, en el marco de escribir una vida con no más que la especulación.

Participantes: Felipe Charbel, Florencia Garramuño y Mario Cámara. Modera: Julia Musitano.

Organiza: Beatriz Viterbo.

19:00. Escribir a contranarrativa: El tejido inestable entre la ficción y la memoria

La escritura actual es híbrida, mestiza. La memoria es ficción, los límites entre narrativa y ensayo se difuminan. Conversatorio con autoras de distintas generaciones que lo demuestran en cada una de sus obras.

Participantes: Sofía Balbuena, Clara Obligado, Socorro Venegas. Modera: Valeria Correa Fiz.

Organiza: Páginas de Espuma.





Sábado 8 de agosto

14:30: Formas de pensarse

Tres autoras reflexionan sobre el linaje, lo heredado y el cuerpo en los formatos de diario, crónica y no ficción. Siguiendo las coordenadas trazadas, apuntarán afinidades y bifurcaciones de sus más recientes publicaciones.

Participantes: Cecilia Simeoni, Ana Ojeda y Laura C. Vela. Modera: Nurit Kasztelan.

Organiza: Excursiones, Vinilo y Bosque Energético.



16:00: Borges. La filosofía y la calle

Una conversación literaria y filosófica sobre Borges. Las miradas del autor, la traductora y el editor de tres libros que dialogan la construcción del culto literario borgiano, su obra, sus obsesiones y descubrimientos.

Participantes: Martín Kohan, María del Carmen Rodríguez y Jacobo Zanella. Modera: Victoria Vaccaro.

Organiza: Godot, Cactus, Gris Tormenta

17:30: La sensibilidad y el territorio. Crecer en la frontera

Tanto Tijuana como Wilde, son los espacios donde transcurren dos historias: Norteña. Memorias del comienzo y Wilde era una fiesta, son zonas de frontera entre dos universos en tensión: México y el sur de EE.UU., el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires. En esta charla, como en sus libros, Julieta Venegas y Natalia Rodríguez Simón exploran su infancia y juventud con ternura, emoción, ritmo y belleza, y reflexionan sobre la incidencia de aquella tensión en la creación literaria.

Participantes: Julieta Venegas y Natalia Rodríguez Simón. Modera: Raquel Tejerina.

Organiza: Blatt & Ríos, La Pollera.

19:00: La creación como un organismo vivo

¿Qué pasa cuando abandonamos las estructuras rígidas? El dramaturgo y director Mauricio Kartun conversa sobre los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo, perder el miedo a lo falible y lograr que los personajes comiencen a respirar, en una entrevista pública con la periodista y librera Noe Dans.

Participantes: Mauricio Kartun y Noelia Dans.

Organiza: Godot





Domingo 9 de agosto

14:30: Río de la Plata, 2000

Cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses.

Participantes: Tamara Silva Bernaschina, Erika Paula Curbelo y Milagros Porta. Modera: Fernanda Nicolini.

Organiza: Sigilo, Hum, Concreto, Páginas de Espuma y Hexágono.

16:00: Un mundo de sensaciones derechosas. ¿La ola reaccionaria es imparable o estamos logrando frenarla?

La derecha neo reaccionaria ya no es una novedad en el mundo, corrió todos los límites y encabeza una cruzada para resetear el sistema en un sentido antidemocrático. Del otro lado de la guerra ideológica, ¿estamos logrando frenarla o no podemos hacer nada?

Participantes: Pablo Stefanoni, Federico Vázquez y Leticia Martínez.

Organiza: Futurock y Siglo XXI Editores.

17:30: Lo que no se domestica

La escritora Violaine Bérot, autora de Como bestias y Caída de las nubes, conversará con la escritora y periodista Valeria Tentoni sobre su obra, sus imaginarios y sus procesos de escritura.

Participantes: Violaine Bérot y Valeria Tentoni.

Organiza: Embajada de Francia, Institut Français y Las afueras.

19:00: Editar el pasado para gobernar el presente

La historia no es un libro cerrado, sino un texto en constante reescritura. Esta presentación será un análisis sobre cómo el poder político recorta, omite y reinterpreta la memoria. Qué se subraya, qué se recuerda y qué se deja afuera para convertir el pasado en una herramienta fundamental que legitime sus proyectos de hoy.

Oradora: Camila Perochena.

Organiza: Feria de Editores.







