Asesinatos que marcaron una época: la nueva investigación de Ricardo Canaletti

Los grandes crímenes políticos nunca terminan en el instante del disparo, la ejecución o el atentado. Su verdadera dimensión se mide por las consecuencias que dejan sobre una sociedad. Esa es la premisa que atraviesa “Crímenes políticos de la historia” (Sudamericana, 2026), el nuevo libro de Ricardo Canaletti, donde el periodista reconstruye algunos de los episodios más decisivos y oscuros del poder moderno. Desde la muerte del Che Guevara hasta el asesinato de Martin Luther King, pasando por Federico García Lorca, Benito Mussolini, Juan Domingo Perón, Juan Duarte y Severino Di Giovanni, la obra propone un recorrido por hechos en los que la violencia alteró el rumbo de países enteros y modificó para siempre la memoria colectiva.

Canaletti evita convertir esos acontecimientos en una simple sucesión de asesinatos célebres. Su mirada se concentra en las conspiraciones, las persecuciones, las traiciones y los intereses que rodearon cada episodio. El libro indaga en cómo el fanatismo, la ambición y las disputas ideológicas fueron capaces de transformar la política en un escenario donde la eliminación física del adversario apareció como una herramienta de poder. El resultado es un volumen que combina reconstrucción histórica, investigación periodística y ritmo narrativo, una marca que el autor consolidó a lo largo de más de tres décadas dedicadas a la crónica policial.

Entre los casos sobresale la captura y ejecución del Che Guevara en Bolivia, en octubre de 1967. Tras ser herido y apresado por el ejército boliviano con apoyo de la CIA, fue ejecutado en una pequeña escuela rural de La Higuera. Su muerte, lejos de clausurar su influencia, terminó convirtiéndolo en uno de los símbolos revolucionarios más reconocidos del siglo XX.

También aparece Federico García Lorca, fusilado en las primeras semanas de la Guerra Civil Española por fuerzas franquistas. Su cuerpo jamás fue encontrado, una ausencia que convirtió al poeta en uno de los mayores emblemas de la represión política y cultural del siglo pasado.

La caída de Benito Mussolini ocupa otro de los capítulos centrales. Canaletti recompone las horas finales del dictador italiano y de su amante Clara Petacci durante su frustrado intento de fuga hacia Suiza. Ambos fueron capturados por partisanos, ejecutados y luego exhibidos públicamente en Milán, una escena que simbolizó el derrumbe definitivo del fascismo italiano.

El libro también revisita el asesinato de Martin Luther King, abatido por un disparo en Memphis en 1968 cuando lideraba la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos; el fusilamiento del anarquista Severino Di Giovanni durante la década de 1930, la misteriosa muerte de Juan Duarte, cuñado de Juan Domingo Perón, oficialmente atribuida a un suicidio aunque rodeada de sospechas durante décadas; y el profanamiento del cadáver de Perón en 1987, cuando desconocidos amputaron sus manos en uno de los episodios más desconcertantes de la historia política argentina.

Periodista especializado en policiales, Ricardo Canaletti edificó una trayectoria singular dentro del periodismo argentino. Ingresó a Clarín en 1986 y llegó a ser editor jefe de la sección Policiales, donde cubrió algunos de los casos criminales más resonantes del país. Más tarde trasladó esa experiencia a la televisión con programas dedicados a reconstruir expedientes judiciales y grandes investigaciones criminales.

Su bibliografía confirma una obsesión constante por explorar el costado más oscuro de la historia. Títulos como “La muerte es lo de menos”, “Crímenes sorprendentes de asesinos en serie”, “Crímenes sorprendentes de la clase alta” argentina y los dos tomos de “Crímenes sorprendentes de la historia argentina” consolidaron un estilo que combina rigor documental, lenguaje accesible y tensión narrativa.

En “Crímenes políticos de la historia” esa fórmula alcanza una nueva dimensión, donde el autor no busca dictar sentencia sobre los protagonistas ni alimentar teorías conspirativas, sino que prefiere reconstruir los hechos, contextualizar las disputas de cada época y mostrar cómo detrás de cada crimen político sobreviven preguntas que el tiempo nunca consiguió responder del todo.