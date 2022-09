Murió el filósofo Silvio Maresca, a los 77 años

“La felicidad es algo muy difícil de definir, pero ¿quién podría decir que no la busca?”, expresaba Silvio Maresca el año pasado, en una extensa conversación con Jorge Fontevecchia. Para un filósofo, esta puede ser la gran pregunta a responder, pero para Maresca, pensador especializado en Nietzsche, interesado en estudiar modelos políticos como el marxismo o el peronismo en la Argentina, la verdadera cuestión era cómo se constituía la subjetividad del hombre actual.

Su relación con el peronismo más evidente fue su paso por la gestión de Eduardo Duhalde, al frente de la Biblioteca Nacional en 2002 y 2003. Pocos años antes había formado parte del Fondo Nacional de las Artes.

Licenciado en Filosofía, fue profesor de la UBA, investigador y escritor de libros como “Nietzsche y la Ilustración”, “Ética y poder en el fin de la historia” y “En la senda de Nietzsche”, entre otros títulos.

Hombre de pensamientos opuestos al “mainstream” progresista, explicó sus posiciones en columnas y artículos en Perfil, Revista Noticias y La Nación, entre otros medios.

En los últimos años se declaró en contra del aborto y del feminismo y a favor de Donald Trump. “De Trump, hay cosas que yo no puedo negar que me gustan, como su enfrentamiento con lo políticamente correcto. Detesto lo políticamente correcto. Algo que representan los grandes medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos”, dijo en ese mismo diálogo con Fontevecchia, quien para finalizar la charla le preguntó: ¿quién le puede enseñar algo a la política o a los políticos?”, a lo que Maresca respondió: “La desconexión es tan grande que me transformé en escéptico. Pero les diría que lean. Que lean algo más que los diarios”.

El lunes pasado el filósofo murió a los 77 años.