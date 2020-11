Se publicaron en todo el mundo las memorias de Barack Obama

Con una primera tirada de 3 millones de ejemplares y traducido a 26 idiomas, hoy se edita en todo el mundo; el primer tomo de las memorias de Barack Obama, con el título “Una tierra prometida”, por el sello Debate.

El momento no podía ser más oportuno con el regreso del partido demócrata al poder en los Estados Unidos. “Nunca he creído demasiado en el destino. Me preocupa que aliente la resignación de quienes no tienen nada y también la complacencia de los poderosos. Tengo la sospecha de que el plan de Dios, sea cual sea, es de una escala demasiado enorme como para incluir nuestras mortales tribulaciones, pues en el transcurso de una sola vida los accidentes y las casualidades determinan más cuestiones de las que nos molestamos en reconocer. Creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de alinearnos con lo que sentimos como bueno, intentar sacar algo claro de nuestra confusión y en todo momento jugar la mano que nos ha tocado con elegancia y coraje”, dice el ex presidente en los párrafos iniciales del libro, considerado por muchos, el lanzamiento del año.

La idea que inspiró estas memorias era dejar testimonio del paso de Obama por la Casa Blanca y transmitir al mundo y, especialmente, a los jóvenes; las características principales de un trabajo que, como todos, tiene buenos y malos momentos, pero que debe ser, sobre todo, servicio público.

Desde la política internacional que tuvo que encarar en su mandato, hasta los problemas familiares que significaron sus años en el poder; el libro mezcla la vida publica y privada del ex mandatario, como un testimonio total de la experiencia que atravesó al mando del país más poderoso del mundo.