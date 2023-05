Verónica Cangemi: "Busco mantenerme siempre en el mejor nivel"

Verónica Cangemi vuelve a ser protagonista de “La flauta mágica” en el Teatro Colón a 27 años de su debut. “Creo que fue en el 96, yo ya vivía en Europa, donde me afinqué desde 1989. Y me llamó Sergio Renán para hacer de Pamina en la Flauta Mágica. Fue con la dirección de Ivor Bolton con quien después hice un disco y funciones por todo el mundo”, cuenta la cantante lírica mendocina a NOTICIAS.

Cangemi, que acaba de ser galardonada con el premio BraVo a “Mejor intérprete clásica”, será nuevamente Pamina, la joven princesa, hija de la Reina de la Noche y enamorada de Tamino, sobre la que gira la ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart.

“Aunque es un papel que ya he hecho, siempre es un desafío. Busco mantenerme siempre en el mejor nivel. Y estar a tono con una nueva producción”, explica ella, quien actuará bajo la dirección musical de Marcelo Ayub, y puesta en escena de Barrie Kosky y Suzanne Andrade, una de las más exitosas y sorprendentes de la última década para esta obra, inspirada en el mundo del cine mudo y los films de Buster Keaton.

Un aggiornamiento de Mozart en el que Cangemi encuentra refrendo de su propia vigencia en la lírica. “En premio que me acaban de dar lo tomo como una muestra de que todavía estoy en carrera. Y también a la trayectoria. Canté en La Scala, en Bruselas en Berlin, y tengo la agenda llena de acá a dos años”, repasa.

Sin embargo, cuenta que la distinción llegó con sorpresa. “El reconocimiento fue inesperado. Me habían escrito y había ido a parar a correo no deseado. Y ellos se preguntaban ‘por qué no responde’. Yo cuando lo vi pensé que era uno de esos correos que te mandan para estafarte en redes. Pero era verdad”, ríe.

“Me esfuerzo por seguir estando saludable. Me cuido en lo físico, en la alimentación. Cuando me han dicho que tal personaje no me lo daban porque estaba vieja me pareció muy injusto. Piensan en la edad en lugar de la voz, que es la que define. Lo importante es conservar la voz fresca, y yo entreno a diario para eso”, agrega Cangemi en diálogo con NOTICIAS.

“Después de La Flauta Mágica parto al Festival de Halle, a hacer Handel. Y de allí a Viena el 28 de junio. Doy una Master Class sobre Vivaldi, en Venecia. Y después se vienen Don Giovanni, Pagliacci. Una colaboración con John Malkovich, Stuttgart… todo eso además de la curaduría de música barroca que hago en el Teatro Colón”, concluye la cantante.

“La Flauta Mágica” tiene siete funciones programadas en el Teatro Colón, se llevarán a cabo los días domingo 7 y 14 de mayo a las 17 horas; y el martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y martes 16 de mayo a las 20 horas.

