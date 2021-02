Facundo Campazzo: “Intento generar un impacto lo más rápido posible”

"Los rookies y nuevos tenemos que estar preparados siempre. Esto va cambiando constantemente y tenés que estar preparado. Un día quizás no juegues y al otro quizás tenés que ser titular, y vos tenés que estar preparado para jugar a gran nivel", destacó Facundo Campazzo, el base argentino que pasó de jugar en España a la NBA, donde en poco tiempo logró destacar con un feroz trabajo en defensa, incluso frente a jugadores de mayor talla, y algunas jugadas mágicas que lo convirtieron en figura de su equipo, los Denver Nuggets.

"Intento generar un impacto lo más rápido posible, intentar hacer mi juego, siempre y cuando ayude al equipo. Quizás ahora se están viendo más videos y esas cosas que se suben de mi jugadas, que vienen acompañados de los minutos. Pero intento gastar mi energía para ayudar a mis compañeros y hacer cosas para intentar ganar los partidos”, contó Campazzo en una entrevista a NBA.com, haciendo un balance sobre lo vivido hasta ahora en la liga más competitiva del básquet mundial.

"Busco aportar desde la energía, la defensa, lo que siempre intenté desde que empecé a jugar como profesional. Desde la actitud, intensidad, en el defender al rival toda la cancha, intentar volver loco al rival. En ofensiva tenemos mucho talento y no me preocupo en ese sentido. E intento preocuparme en mejorar algunos aspectos individuales, como el tiro de tres puntos, la flotadora, jugar el pick and roll, moverme sin la pelota. Intento contagiar y darle al equipo desde ahí, ganándome la confianza de mi entrenador desde la defensa, en el querer defender al mejor del otro equipo, en luchar siempre cada pelota. Cuando hacés bien las cosas en defensa, en ataque las cosas salen por sí solas", agrega el ex Real Madrid, donde fue proclamado MVP de la temporada 2019.

Pero ahora tiene a sus 29 años un nuevo desafío, y es poder permanecer en la NBA más allá del término de su contrato: firmó por dos temporadas. "Para mantenerme en la NBA, tengo que mantener el nivel de mi tiro de tres puntos, ya sea tirando al recibir o desde el pique también. Las flotadoras y los tiros de dos puntos, y también el movimiento sin balón. Ahora estoy aprendiendo eso, y ahí este equipo es uno de los mejores”.

En ese proceso tiene el apoyo del técnico de los Nuggets, Tim Connelly. "Siempre tuve entrenadores cercanos al jugador, entrenadores que están siempre pendientes de lo que el jugador necesite, que está abierto a sugerencias, que tiene la oficina abierta para que puedas hablar con él. Genera una muy buena relación entre jugador y entrenador y eso es muy importante en una temporada tan larga y con tantos partidos. Conmigo siempre estuvo de primera, siempre bien, diciéndome que tengo que ser Facundo Campazzo y no intentar ser otro jugador, que para eso estoy acá”.

En ese camino se ha soltado en los últimos partidos donde, con impronta desfachatada, ha generado grandes recuperos frente a gigantes, y lucido su magia para habilitar a compañeros en definiciones dignas de los compilados de jugadas de la fecha en la NBA. "No es fácil, porque los que juegan realmente bien el uno contra uno son super atléticos, habilidosos y talentosos, te pueden anotar de tres, de dos, en bandeja, se postean... Yo considero que la defensa es más querer que táctico, es competencia, es no querer que te anoten", apunta Campazzo que demuestra ser feroz a pesar de contar con apenas 1,81 metros de altura y 84 kg (está entre los jugadores más bajos de la liga).

Sin embargo, hoy el argentino se ha convertido en un gigante, sobre todo en las redes sociales, donde suele ser tendencia entre los fanáticos locales del básquet, que siguen fielmente al único argentino activo en la NBA (entre 2003 y 2012 hubo varios que pisaron las canchas estadounidenses, de Manu Ginobili a Luis Scola, pasando por Pablo Prigioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Carlos Delfino y Andrés Nocioni entre otros)

"Lo puedo ver en las redes sociales, es increíble el apoyo que estoy teniendo, hay gente que se queda hasta la madrugada para ver los partidos, incluso si juego poco se quedan igual. Es algo increíble y se hace sentir, lo siento todos los días, sobre todo en las redes sociales. No veo la hora de que haya gente en la cancha y vayan argentino", se entusiasma Campazzo, que está teniendo una gran temporada debur en la NBA.

por R.N.