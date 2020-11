VIDEO: Impactante hoyo en uno de Jon Rahm en el día de su cumpleaños

Puede sonar increíble, pero podría decirse que el golfista Jon Rahm está quizá en su mejor momento. No sólo metió su segundo hoyo en uno en el segundo día del 84 Masters Tournament sino que, además, en el día de su cumpleaños, realizó un tiro que por mucho fue calificado como el mejor del año. Y, quizá, el mejor en mucho tiempo.



El video habla por sí solo. Rahm tenía que superar una laguna, acción para la que muchos deciden elevar la pelota con la mayor precisión posible para que no se aleje del green, el cual estaba al otro lado de la laguna, pegado a la orilla de la misma. Sin embargo, este genio decidió realizar algo más jugado. Y no falló.

Imperdible video del hoyo en uno:





Rahm decidió hacer un tiro a ras del agua, lo que hizo que la bola hiciera efecto patito dos veces antes de salir intacta del otro lado y, luego de recorrer el green, reacomodó la dirección y, sin más vueltas, fue derecho a meterse en el hoyo. La ovación fue inevitable y, hasta el propio Rahm festejó sorprendido lo que consideró un inmejorable regalo de cumpleaños.

por R.N.