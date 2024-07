Ricky Fort y su "Miameee" en el video oficial de la Selección Argentina

Con imágenes de los integrantes del seleccionado argentino de fútbol, la cuenta oficial del conjunto nacional difundió un cómico video musical en la que se los ve disfrutando y viviendo los diversos momentos del torneo de la Copa América. El domingo los albiceleste se quedaron con el triunfo, ante su par colombiano, gracias a un gol de Lautaro Martínez a los 110 minutos del tiempo suplementario, consagrándose como campeones, por segunda vez consecutiva, del certamen.

El encuentro jugado en el Hard Rock Stadium de Miami los enfrentó a Argentina y Colombia, por primera vez en esa instancia del torneo, y los dirigidos por Lionel Scaloni alzaron la copa. Un resultado que posicionó al combinado argentino como el país con más trofeos de esa competencia internacional. Por supuesto, casi a modalidad de homenaje a la ciudad estadounidense se eligió un curioso tema musical para acompañar el audiovisual.

“I know you want me” del artista cubano-estadounidense Pitbull fue el track que acompaño el video con tintes épicos y cómicos, las postales de estas semanas de fútbol en el país norteamericano. Lionel Messi, Emiliano Martínez, Ángel Di María y Lautaro Martínez, entre otros, fueron los protagonistas del video difundido en redes. Probablemente, el punto más anecdótico de encuentra en un sampler recurrente en los pasajes de la canción. La voz de Ricardo Fort gritando: “Miameee”.

El mediático millonario argentino fue un precursor de ese tema musical. Participando en el bailando de Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, Ricardo Fort conquistó, hace más de una década, a la audiencia masiva usando sus movimientos escénicos, su actitud provocadora y su carisma. Un personaje inolvidable de la televisión y de fuerte impacto, que se mantuvo por muy breves años por motivos de salud. El showman abrió su vida a los medios, lo transformo en un circo y lo proyectó en un reality propio.

Probablemente, la herencia mediática de Fort, fallecido 25 de noviembre de 2013, se sostenga todavía por muchos años más. Sus hijos mellizos, Felipe y Marta, concebidos por alquiler de vientre, de alguna manera, a veces cuestionadas, se mantienen en el foco de los medios. Por el momento, el excéntrico heredero del emporio Felfort fue recordado por los campeones del mundo con su consagrada frase que popularizó e inmortalizó sus últimos años de vida.