Amor y muerte

★★★½ HBO tiene un tono dramático y bastante estandarizado en sus ficciones, sobre todo aquellas que o se basan en un caso real o narran una tragedia en pueblo pequeño o clase social cerrada. Amor... no es la excepción: la historia de una mujer (Olsen), ferviente religiosa que asesina a la esposa de su amante. Pero hay un elemento bastante interesante, más allá del buen trabajo de los intérpretes y que Linka Glatter es un artesano competente tanto en el cine (donde debutó en los 80) como en la TV. Ese elemento es el tejido de relaciones, la pintura de un paisaje y una comunidad donde aparecen flagrantes las contradicciones entre las pasiones y los discursos. Es cierto que hay muchas ficciones similares, pero eso no quita que el retrato que se construye en esta no sea competente y lo suficientemente ambiguo como para que nos cueste tomar posición. Y eso es una gran virtud.

