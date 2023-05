Sofi Morandi: su Fabi Cantilo tras ser relegada en la serie de Fito Páez

“El amor después del amor” está posicionándose como una de las series más emblemáticas basadas en el mundo del rock argentino. La biopic, basado en los pasajes de vida del músico Fito Páez, invita al espectador a conocer de cerca el mundo del rock argentino hacia fines de los 70 y principios de los 80.

Entre los interpretados, además del protagonista oriundo de Rosario, personificado por Ivan Hochman, se puede descubrir la versión new wave de Charly Garcia, llevado a cabo por Andy Chango, un joven Juan Carlos Baglietto encarnado por Joaquin Baglietto, el propio hijo del músico, y a una figura sumamente destacada en la historia de la saga, Fabiana Cantilo. La ex pareja de Fito Páez es interpretada por Mica Riera, y es uno de los personajes centrales del relato.

Sin embargo, Riera no fue la única opción para el papel de la cantante de “Mi enfermedad”. "Vi la serie de 'El Amor después del Amor'. Es increíble. Había audicionado para la serie de Fito Páez, fue un casting que disfruté mucho. De todas maneras, me encantó lo que hizo Micaela Riera, y lo que hizo todo el elenco. Después terminé haciendo de Fabiana Cantilo en la película '29 horas y media'", contó Sofi Morandi a El Disparador (Delta 90.3)

La actriz neuquina rememoró: "Tengo recuerdo de escuchar las canciones de Los Twist, porque a mis viejos les gustaba mucho. En la peli tuvimos la oportunidad de grabar con Pipo Cipolatti. Tengo una anécdota con él vendiendo panchos en una acción solidaria en Neuquén". En esta nueva ola rememorativa del rock nacional de los 80, a fines de noviembre del 2022, Morandi filmó la película “29 horas y media” representando el rol de Fabiana Cantilo, siendo dirigida por Maximiliano Gutiérrez.

Por otro lado, otorgando su parecer en sus redes sociales, Fabiana Cantilo dio su opinión sobre la biopic de Fito Páez, de la que fue su pareja por seis años. "Primera declaración sobre la serie... Yo además de hacerle coros a Fito y hacerle coros a Luis tenía una vida y una carrera", dejó en claro la cantante en Instagram y agregó: "Entre todo ese quilombo yo ensañaba, componía, tenía bandas y grababa discos. A saber, el de los Twist, que me fui a la mierda porque soy fóbica, después de la gira de Charly me fui; Detectives, producido por el señor Charly García; Fabiana Cantilo y perros calientes, producido por Fito, que casi nos matamos”.

Finalmente, la voz de clásicos de los 80 como “Mary Poppins y el deshollinador” y “Cleopatra, la reina del twist” aclaró: "Me hablaron varias personas por teléfono... No estoy enojada, estoy feliz. Lo que pasa que como es mi vida me divertía aclarar que en la serie se ve que voy y que vuelvo a lo de Fito, y en esos voy y vengo estaba grabando, ensayando con mucha gente... Nada, estoy supercontenta con todo, porque es muy loco ver tu propia vida, no se puede explicar, es como rarísimo".

