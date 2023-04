★★★★ La pregunta es si hoy podría filmarse algo así. Es la reconstrucción de una batalla entre 150 soldados ingleses y 4000 zulúes en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Sobre todo porque no hay concesiones en cuanto a la ferocidad de un lado y de otro, y sabemos que la corrección política no es ecuanimidad sino parcialidad. De todos modos, el cuento pasa por otro lado: el valor de unos pocos enfrentados a lo inevitable, a luchar para sobrevivir. Y se sabe que en estos relatos siempre estamos del lado del débil.

Por lo demás, esa ecuanimidad que mencionamos está en el film no solo por su precisión histórica, sino porque no le niega a los zulúes ni razones ni inteligencia (para quienes crean que todo cine pasado era racista: la moral no nació ayer, milennials). Y de paso, Michael Caine dando cátedra ya de joven, lo que l e suma unos cuantos puntos a este film espectacular.