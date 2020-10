**** Antes que nada, no es una película sencilla. El dispositivo es simple: cada secuencia es el plano fijo de un trabajador sexual y, en off, escuchamos una historia que –suponemos– le sucedió a ese muchacho (todos jóvenes, muchos inmigrantes en Berlín, todos con un aire desoladoramente triste). No hay más que eso, o sí, mucho más: observar los gestos hasta que la mirada desnuda lo que sucede emocionalmente a esos jóvenes; escuchar anécdotas a veces sórdidas, a veces graciosas, siempre tristísimas; encontrar que la soledad no distingue ninguna clase de orientación sexual, necesidad o deseo. Requiere de un espectador que esté absolutamente dispuesto a tomar el tiempo necesario para ver y comprender; si lo hace, cada pequeño movimiento en el plano, cada gesto, le dirá tanto como en el teatro Noh japonés.

