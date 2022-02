★★★1/2 Aunque la historia no es demasiado original, el tratamiento es suficiente para justificar sus nominaciones al Oscar. Hay una chica, única persona con audición en una familia de sordos, que descubre su vocación por el canto en un coro, lo que la lleva -necesariamentea un conflicto. Que implica un aprendizaje, no solo del personaje central sino de su entorno, de un cambio respecto del mundo que los rodea a todos. Coda hace todo de modo sencillo, claro, sin sorpresas ni meandros extraños, prestándole atención a lo que le pasa a sus criaturas. No les da la razón a todas, ni cree que todos tienen un punto, pero sus elecciones las realiza de un modo matizado. Y, sobre todo -en la mejor tradición “realista” de Hollywood- sin caer ni en el melodrama trágico ni en la comedia irónica, con ese tono medio tan similar a la vida que poco cine de hoy puede lograr sin fórceps.

