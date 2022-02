Pam & Tommy

★★ Los que peinamos canas (y algunos que no) recordamos el escándalo del video porno de Tommy Lee y Pamela Anderson (todavía anda por Internet, no tome esto como recomendación). Dos celebridades kitsch, que se conocieron y casaron en pocos días, se portaron mal y mejor, y cayeron en una especie de venganza: que lo destinado al estímulo privado fuera un ítem cultural global de estímulo más bien público. La miniserie tiene un problema: no sabe si ser una sátira del mundo o de tomarse su tema en serio. Más allá de que los actores son buenos y muy buenos (a Sebastian Stan le podemos comprar cualquier cosa, desde un superhéroe hasta un infrarocker), termina siendo exactamente lo mismo de lo que pretende burlarse: explotación sensacionalista. Error de cálculo quizás, aunque de todos modos es perfectamente visible y, por momentos, disfrutable.

Galería de imágenes