El cadáver de la novia

**** De los dos largos de animación dirigidos por Tim Burton (no, El extraño mundo de Jack no lo dirigió él, aunque “es de él”), El Cadáver... es el más melancólico. Basado en un cuento popular de Europa del Este, cuenta cómo un incauto tímido resucita a una novia que quedó sin marido y tiene que elegir entre dos felicidades posibles, aquí o en el mundo de los muertos. La llave total de la sensibilidad Burton: para él, el cuento “de terror” no es más que una subespecie del cuento de hadas. Y eso es esta película bella, divertida y emotiva.

