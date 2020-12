El cuaderno de Tomy

*** Un término demasiado fácil de entender y demasiado difícil de definir es, como todo lo que es coloquial, el de “turro”. Y decir que esta película sobre un caso real (una mujer que falleció de cáncer y tuiteó, con humor y tristeza, todo lo que implicaba, y escribió un cuaderno para su hijito de cuatro años) no es tan buena podría poner al crítico en la categoría de “turro”. Pues bien: no es tan buena. Sí emociona sobre todo en el final y es muy bueno el registro espontáneo del niño. Pero lo demás, aun con aciertos suena a publicitario. Por momentos, resulta una especie de documental “actuado” sobre lo que implica un caso terminal. El tema de la eutanasia, quizás lo más interesante y poderoso, se resuelve con (bien dichos) diálogos de Dayub y Spelzini. Lo demás es visible, pero no especialmente memorable, aunque el tema matriz mueva la emoción.

