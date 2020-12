***1/2 Una de las grandes virtudes del cine clase B (un motivo para que las almas bellas, siempre señalando con el dedito desde la cima del buen gusto y la moral, la condenen) es su falta de prejuicios. “La Bestia” no se caracteriza por la originalidad: un ex soldado especial, con 30 años de misiones y un tremendo estrés postraumático, sale a rescatar a su hija, secuestrada, mientras tiene una mafia y a la policía detrás, más algunos (serios) problemas familiares. Ya la vieron con Liam Neeson y de hecho el protagonista Fabrizio Gifuni tiene un aire. Pero el relato está bien construido, no hay escenas de más y uno comprende, desde las primeras imágenes, el estado de ese hombre abatido moralmente que solo tiene dentro violencia. El desprejuicio se nota en los golpes, los tiros, la sangre y el asunto. La “Clase A” piensa, antes de filmar algo así, a quién ofende. Aquí simplemente se piensa en contar un cuento.

