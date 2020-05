***1/2 No le vamos a negar virtudes a esta especie de ucronía (qué hubiera pasado si Hollywood hubiera integrado antes a las minorías) con lujo y glamour, más el ácido que es frecuente en las ficciones de Ryan Murphy desde Glee. Pero hay un problema: se hace eco de la “leyenda negra” de la Meca del Cine, esa que describiese con maldad y detalles Kenneth Anger en Hollywood Babilonia. Todos son perversos y malos y ventajeros y los que buscan el estrellato son, en general, pobres víctimas del sistema. No vamos a decir que esas cosas no pasaban sino que –lamenta aquí hablar no el crítico sino el estudioso del tema, sepan disculpar– eran menos la norma que la excepción (no así los problemas sindicales, mucho más graves). La idea de Ciudad Perversa es más creación de la fantasía y de la prensa puritana que la realidad en sí. Dicho esto, la serie fluye bien, entretiene y deja el “mensaje” deseado.

