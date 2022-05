★★★★★ Ese año 1997 Cannes entregó dos Palmas de Oro: una para “El sabor de la cereza” y otra para “La anguila”. Y ambas merecían el premio. El film de Imamura también habla de un hombre que está solo aunque ya no espera: ha salido de prisión y se dedica a ser barbero. Pero pasan (muchas) cosas: desde la aparición de malhechores hasta el crecimiento inesperado de un amor, incluso si aquel crimen que lo llevó a la cárcel implicaba descreer en una pareja. Y, en el medio, ese hombre que casi no habla, que vive sometido a largos años de condicionamiento, se comunica con su anguila, su mascota, que también forma parte de su mundo onírico. Imamura incluye tanto drama como comedia y, con inteligencia y no poca ironía, indica el camino posible hacia la bondad humana. Sí, todo lo dicho parece rimbombante. Así que digamos también esto: una de las mejores películas sobre la vida en un barrio que se han filmado.

