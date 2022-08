Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo

★★★★ Ya vieron “El robo del siglo“, la película de Ariel Winograd sobre el golpe a la sucursal del Banco Río de Acassusso en 2006, aquel de “sin armas y sin rencores, es solo plata y no amores”. Esa película cuenta en tono de comedia lo que fue algo espectacular, digno de contarse. El documental de Netflix entrevista a los cuatro ladrones, el cerebro, el ejecutor, el lúmpen, el “ingeniero”, y a los policías que se encargaron del caso. Hasta aquí sería un documental más, y en cierta medida lo es. Pero en otra, no. La intención de Gueilburt de transformar el cuento en una especie de objeto pop, donde la puesta en escena y el diseño se encarga de darle otra dimensión a las palabras. No siempre lo logra, pero cuando lo hace resulta original. Porque ese robo es, de hecho, un objeto pop “intangible”. No faltan humor y drama, y la sensación final es la de ser cómplices de una travesura gigante.

Galería de imágenes