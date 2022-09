“Pinceladas de genio”: el documental sobre la rivalidad de Federer y Nadal

Roger Federer anunció su retiro del tenis a la edad de 41 años. El 20 veces campeón de Grand Slams reconoció que luchó demasiado tiempo con un problema en la rodilla (los últimos tres años) y decidió que es hora de alejarse de las canchas. El tenista jugará la Copa Laver de la próxima semana en Londres, y dejará definitivamente la competencia profesional.

“A mi familia de tenis y más allá. De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes”, escribió Federer en el comunicado que llegó a los medios.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la forma competitiva completa. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva”, agregó.

“La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira”, sentenció.

Se cierra así una de las carreras profesionales más notorias en la historia del tenis, superada quizás solo por Rafael Nadal (que aventaja a Federer en Gran Slams pero no en torneos: tiene unos 20 menos que el suizo), su gran rival de la última década y media.

De hecho esa rivalidad, que potenció a ambos, es el eje de uno de los mejores documentales tenísticos: “Pinceladas de genio: Federer vs Nadal”, que puede verse por Apple Tv y produjo la BBC. El largometraje que se estrenó en 2018 y adquirió la plataforma en 2020, se centra en un solo encuentro, la final masculina de Wimbledon de 2008, que John McEnroe calificó como "el mejor partido de tenis de la historia".

En 2008, Roger Federer había ganado cinco veces Wimbledon, y estaba cruzando su mitad del cuadro hacia una sexta victoria. Rafael Nadal nunca había ganado Wimbledon, pero recientemente había demolido a Federer en el Abierto de Francia. En este contexto, la pareja se dirigió a la cancha central para una batalla de cinco sets, cinco horas, dos veces retrasada por la lluvia.

Entonces se habló mucho de sus muy diferentes estilos de juego, como si fuera una lucha entre fuerzas elementales. Federer fue “el mayor impulsor de ballet que jamás haya visto el tenis”, marcó McEnroe. Nadal fue "intimidante”. “Te cansa mentalmente", resumió el ex tenista estadounidense. Un versus entre el arte sublime y la arena inagotable. Uno de los entrenadores de Federer lo expresó de así: "Roger es un artista que sabe cómo pelear, mientras que Nadal es un luchador que también sabe cómo ser un artista".

En realidad, ambos son unos obsesivos del tenis desde una edad temprana. Tan decididos como el otro a construir un juego perfecto. Así Federer se sacudió temprano su fama de mocoso propenso a las rabietas que avergonzaba a sus padres. Y la rivalidad que trabó con Nadal lo acabó por templar, convirtiéndolo en un dios de la raqueta, y poniéndolo en el Olimpo del tenis para siempre.