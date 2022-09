Premios Emmy 2022: ¿dónde ver las series nominadas?

La septuagésima cuarta ceremonia de la Academia de la Televisión de Estados Unidos se realizará el lunes 12 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, con la conducción del comediante de Saturday Night Live, Kenan Thompson. El evento comenzará a las 21 hs y se podrá visualizar a través de la señal TNT. Previamente, a las 18 hs, estará la cobertura de la red carpet con Axel Kuschevatzky.

Las series que lideraron las candidaturas a los Premios Emmy 2022, fueron muy variadas en sus géneros y estilos. Predominando la plataforma streaming HBO Max en número de nominaciones, en comparación al resto de las otras señales. En ese aspecto, Netflix solo consiguió trece nominaciones para cada uno de sus contenidos más emblemáticos, como Ozark o Stranger Things. La producción surcoreana El juego del calamar, cuyo debut genero un alto ranking para la plataforma de la "N", solo le sumo catorce menciones. En cambio, Succession, Ted Lasso, The White Lotus, Hacks, Only Murders in the Building y Euphoria, encabezan las mayores chances de llevarse una gran cantidad de estatuillas.

Succession HBO Max

La serie dramática sobre una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento, es la favorita de llevarse la mayor cantidad de galardones. La serie protagonizada por Hiam Abbas y Brian Cox, producida por Will Ferrell y Adam McKay, cuenta con 25 nominaciones.

Ted Lasso Apple TV+.

La serie de un entrenador novato de fútbol americano que es contratado para dirigir a un equipo de futbol inglés de la Premier League, le sigue con 20 nominaciones. En tono de comedia y con dos temporadas en su haber, la producción liderada por el actor Jason Sudeikis puede ser la gran sorpresa.

The White Lotus HBO Max

La miniserie The White Lotus también obtuvo 20 nominaciones. Relata las vacaciones de varios huéspedes en un resort tropical de Hawaii, quienes van a ese lugar a disfrutar del sol y relajarse, pero cada día surge una complejidad más oscura en centro turístico. El elenco cuenta con la participación de a Murray Barlett , Alexandra Daddario y Jennifer Coolidge.

Hacks HBO Max

La comedia dramática Hacks cuenta con 17 nominaciones. La historia de Deborah Vance, una legendaria actriz de stand up de Las Vegas al borde del retiro, se une en alianza con una joven escritora transgresora para resucitar su carrera. Jean Smart y Hannah Einbinder, se complementan en un dúo actoral femenino de gran despliegue.

Only Murders in the Building Star+

Al igual que Hacks, Only Murders in the Building obtuvo 17 nominaciones. Es una serie estadounidense de comedia protagonizada por los reconocidos Steve Martin y Martin Short, junto con Selena Gómez. La obsesión con el género true crime de los personajes, se transforma en realidad cuando un misterioso hecho sucede en el espacio cotidiano que conviven.

Euphoria HBO Max

Protagonizada por Zendaya, cuenta con 16 nominaciones. La historia, que se enmarca dentro del género dramático, sigue a un grupo de adolescentes de una escuela secundaria, sumergidos en el mundo de las drogas, el sexo y la violencia.