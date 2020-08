Proyecto Power

*** No hay caso, todo es superhéroes. Lo dice alguien que fue fanático de estos personajes en una no olvidada niñez, y los sigue disfrutando (cuando corresponde, por supuesto). Pero no todo tiene que tener superpoderes. En serio. Por ejemplo: este policial con buen elenco es la historia de tres descastados (los personajes son una adolescente, un padre desesperado y un policía con métodos propios) en contra de una mafia de traficantes de una droga novísima que concede aleatorios superpoderes por cinco minutos. La investigación es rutinaria, las secuencias de acción están más o menos bien (cuando no abusan del movimiento de cámara) y, como esto lo vemos en casita y se puede ser un poco más violento, hay secuencias que recuerdan el cine de horror. La espectacularidad de lo imposible suele diluir el drama, y aunque los intérpretes parecen vivir en ese mundo, nosotros, no. Supernada.

