Respect: La historia de Aretha Franklin

★★★1/2 Aretha Franklin fue -con toda seguridad para quien esto escribe, pero es cuestión de gustos- una de las mayores voces del siglo XX. Y desde que surgió de un programa de concursos, Jennifer Hudson parece haber nacido para interpretarla (ya lo hacía, con otro nombre, en la muy mediocre -salvo por ella- Dreamgirls). Esta biografía que narra cómo la gran Aretha se hizo desde cantar en un coro de iglesia hasta convertirse en paradigma del soul, blues y R&B, no tiene aningún elemento “estético” que pueda llamar la atención. No es, el Elvis de Baz Luhrman, quizás porque la Franklin era menos un icono que un ser genial. Pero en lugar de ser un problema, eso es una ventaja: podemos ver la interpretación de Hudson y podemos disfrutar de su voz, la más adecuada para reproducir un repertorio inoxidable. Una película disfrutable a la que, claro, no le falta melodrama.

Galería de imágenes