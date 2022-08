Cinco películas imperdibles de la política y el poder

Figuras históricas, oportunistas , idealistas y astutos operadores comparten el mismo universo de la política en busca de un solo factor: el poder. El cine no estuvo al margen de representar al político como personaje principal, cuya ambición busca superar la coyuntura, así como lograr la gloria personal, y en algunos casos, el bien común.

Más allá de las construcciones episódicas de series, como la notable Borgen o la legendaria House of cards, el cine puso el foco en el político como aquel personaje que motoriza la tragedia o la comedia. Clásicos , documentales o películas de tinte biográfico, los films centrados en el poder ya son un género por sí mismo.

Omitiendo los detalles del momento y del contexto, estos cinco films representan la imagen de ese protagonista que busca la representación electoral, y al mismo tiempo, satisfacer su apetito de hacer uso del “arte de lo posible”.

Las horas más oscuras de Joe Wright (Amazon Prime Video)

Pocas figuras mundiales fueron símbolos del líder político como Winston Churchill. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial , el ascenso al poder del premier británico se ve amenazado por la avanzada de la Alemania nazi en toda Europa y por el conflicto interno de su gabinete. Protagonizada por Gary Oldman y considerado como el mejor papel de su carrera, el film obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 2018.

Get me Roger Stone de Dylan Bank de Daniel Di Mauro y Morgan Pehme (Netflix)

El costado más sucio de la política en muchas partes del mundo puede llegar a tener nombre y apellido. En Estados Unidos, se llama Roger Stone. Involucrado en el escándalo Watergate desde muy joven, pasando por las reñidas elecciones de Bush vs Gore y el fenómeno Trump, el documental indaga en el pasado y el presente de este operador político republicano y sus mañas. Lo políticamente incorrecto plasmado en carne y hueso.

Ay, Juancito de Héctor Olivera (Cinear)

El cineasta argentino Héctor Olivera retrata los últimos días del político en ascenso Juan Duarte. El hermano menor de Eva Perón, interpretado por Adrián Navarro, sube al escalón superior del poder al ser nombrado secretario personal del presidente. La noche y las mujeres son condimentos que anticipan una conspiración criminal que ensombrece la Casa Rosada.

Milk de Gus Van Sant (Amazon Prime Video)

El pragmatismo en función de la lucha por los derechos civiles de las minorías sexuales de San Francisco estuvo encarnado en Harvey Milk. Sean Penn obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 2009 al interpretar al primer político abiertamente gay en asumir un cargo electoral en Estados Unidos. Una crónica de los inicios del movimiento LGTBQ en los años setenta, a cargo del reconocido director Gus Van Sant.

Vice de Adam Mac Kay (Apple TV)

No siempre el presidente es quien tiene el poder. A veces la persona que lo ejerce no es el primero sino el segundo de la escala. El realizador Adam Mac Kay (“Don´t Look Up”, “The big short”) reconstruye la vida en las sombras del vicepresidente Dick Cheney, encarnado por Christian Bale, durante los gobiernos del republicano George W. Bush. Comedia, drama y sátira en perfectas dosis equilibradas.