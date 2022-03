Oscar 2022: Netflix vs. Apple en la pelea por la Mejor Película

La carrera por el Oscar a la Mejor Película de este año se perfila como una batalla entre Netflix y Apple. De cualquier manera, es probable que marque la primera vez que el máximo honor de la industria recaiga en una película distribuida principalmente en línea y no en los cines.

La competencia entre “El poder del perro” de Netflix, y “CODA” de Apple TV+, dice mucho sobre el negocio del cine en 2022. Los cines aún se están recuperando de la pandemia, que ha mantenido al público alejados de las salas.

Mientras tanto, los estudios de Hollywood están haciendo que sus películas estén disponibles para ver en casa exclusivamente, o mucho antes que en el pasado, para competir con las empresas de tecnología que ofrecen servicios de transmisión de video y financian sus propias listas de películas y televisión.

Entrega

Los Premios de la Academia, que se transmitirán este domingo por TNT, viene con su cantidad habitual de drama previo al espectáculo. Los premios se retrasaron un mes después de que la ceremonia del año pasado se pospuso debido a Covid-19.

La audiencia de la ceremonia se ha desplomado en los últimos años, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que entrega los premios, está tratando de reducir el tiempo históricamente largo entregando ocho premios antes de la transmisión.

Eso provocó un gran revuelo, particularmente entre los contendientes en categorías que no lograron el corte, como la edición de películas y el diseño de producción.

La ceremonia regresa este año a su tradicional sede en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con capacidad para 3300 personas, luego de celebrarse el año pasado ante una audiencia mucho más pequeña en una estarción de tren, debido a las precauciones contra la pandemia.

Tres comediantes femeninas, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, presidirán la ceremonia, luego de que la academia experimentara previamente sin anfitriones. El productor, Will Packer, está tratando de llegar a una audiencia más amplia agregando más estrellas de la música y el deporte como presentadores, incluido el patinador Tony Hawk y el snowboardes Shaun White.

Y “No se habla de Bruno”, la exitosa canción de la película de Disney “Encanto”, se interpretará en vivo a pesar de que no está nominada a ningún premio.

Inclusivo

La academia ha lidiado durante años con las críticas de que defrauda a las minorías, y ha trabajado para diversificar sus casi 9.500 miembros con derecho a voto.

El actor Will Smith, que nunca ha ganado un Oscar, es un candidato este año por su interpretación como el padre de las hermanas Williams en "King Richard".

Y la alineación de este año incluye a cuatro personas negras nominadas a premios por actuación, incluido Smith, que está nominado por tercera vez.

Troy Kotsur, quien interpretó al padre en “CODA” (de Apple), es considerado el favorito para mejor actor de reparto. Y uno de los dos únicos artistas sordos en ser nominados para un Oscar a Mejor Actuación.

Su coprotagonista en “CODA”, Marlee Matlin, fue la primera, ganando en 1987 por su papel principal en “Children of a Lesser God”.

Premios que podrìan opacar la voluntad de Netflix de consagrarse con un Oscar a la mejor película: ha estado cerca los ùltimos cuatro años.

Versus

La campaña comenzó en serio con "Roma" de 2018, que fue nominada a 10 premios de la Academia y ganó tres, incluido el de mejor director para Alfonso Cuarón.

Desde entonces, el pionero de la industria del streaming hizo películas con algunos de los directores más respetados de la industria, incluidos Martin Scorsese, David Fincher y Noah Baumbach.

Y ha gastado decenas de millones de dólares en campañas para los Oscar, combatiendo las críticas de luminarias de la industria como Steven Spielberg, quien dijo que las películas hechas para televisión no deberían ser elegibles para los Premios de la Academia. Spielberg está nominado justamente este año por "West Side Story", que apareció inicialmente solo en los cines. Pero ahora también tiene un acuerdo para hacer películas para Netflix.

“The Power of the Dog”, un drama sobre las tensas relaciones en una familia ganadera en la década de 1920 en Montana, es la favorita para ganar el premio a la mejor película en sitios de predicción de los Oscar como GoldDerby.com. Y "Don't Look Up" (también de Netflix), una sátira sobre un cometa que se precipita hacia la Tierra, también está nominada.

En contrapartida, “CODA”, sobre una estudiante de secundaria que ayuda a los miembros sordos de su familia, últimamente ha estado generando revuelo, incluso ganando el máximo honor del influyente Producers Guild of America, el pasado 19 de marzo.

“En algún momento, es la película que gana tu corazón la que finalmente gana el día”, dijo Erik Davis, editor de Fandango. "Eso es una cosa que CODA tiene a favor, es una película súper conmovedora que llegó en un momento en que mucha gente realmente necesita un abrazo al alma".