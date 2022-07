El hombre gris

★★★ 1/2 Hace quince días esta película tuvo un estreno en cine, solo como preludio de su lanzamiento en Netflix. Es una fantasía de espionaje donde hay una especie de agencia de élite que hace cosas que otros no pueden hacer, un agente “bueno” al que hay que perseguir (Ryan Gosling) y uno malo (Chris “Capitán América” Evans) que lo persigue. Y la vuelta al mundo en ochenta locaciones y locuras, tiros y mambo. Sin embargo, nos permite ver dónde está el talento de los hermanos Russo, tienen grandes ideas visuales (la pelea con gases de colores, por ejemplo) para la acción, pero por alguna rarísima razón no encuadran correctamente o montan de manera apresurada, lo que le quita efecto a lo que, después de todo, no pretende ser más que un juego de parque de diversiones. Una especie de locura controlada, curiosa y, en varios momentos, decepcionante.

