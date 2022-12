Venecia rojo shocking

★★★★★ Imposible saber por qué este título argentino (está bien que Qubit lo mantenga: es como se conoce el film) para Don't Look Now (“No mires ahora”) una de las grandes películas de terror psicológico. Julie Christie y Donald Sutherland son un matrimonio que ha perdido a su pequeña hija. Para intentar sobrellevar el duelo, viajan a Venecia pero ahí, digamos, pasan cosas: apariciones misteriosas, sucesos extraños, todo aquello que puede disparar el miedo. Roeg hace de su película una especie de laberinto, pero no uno sin sentido: el hilo que guía las acciones es el estado de tristeza, angustia y ansiedad de esos dos padres que deben sobrellevar la peor cosa que puede pasarle a una persona. Roeg -maestro de la fotografía-, logra que su montaje y su puesta guiada por las emociones fragmentarias no solo generen el necesario horror que requiere el género sino algo más: escribir literatura con las armas del cine.

