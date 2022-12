★★★★ Les voy a proponer una idea: el audiovisual de hoy es puro reciclaje. Pero mientras que en los setenta se reciclaban cosas que tenían treinta o cuarenta años (el Hollywood clásico), hoy el “recicle” es más próximo. Merlina es la historia de la hija de la familia Addams durante su temporada en el secundario; es un misterio policial; es un coming-of-age y varias cosas más. Es, sobre todo, una parodia graciosa (aunque no siempre demasiado cómica) y de humor negro. Pero Tim Burton (director, no creador) tiene, además, poesía, incluso si no está en sus mejores momentos. La banda sonora de Danny Elfman y el (¡Sí!) reciclaje de música muy conocida parodiando el gesto pop, las sobreactuaciones de caricatura (casualmente bastante fieles a los gag-panels del creador del personaje, Charles Addams) y el uso sarcástico pero finalmente tierno de los clichés (relación madre-hija, amistades de secundario, amores contrariados) le otorgan una gracia que se luce en lo serial más que en el cine.

