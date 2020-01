¿Default bonaerense? "Hay que ser cautos y esperar", dicen bonistas

Hoy vence el plazo de una semana que tienen los tenedores del bono bonaerense BP21 para aceptar una postergación del pago del vencimiento de capital por US$ 250 millones del próximo domingo al 1º de mayo. Frente a la ola de pesimismo que circuló en las últimas 48 horas en los mercados, un abogado representante de bonistas en Nueva York advirtió: "Hay que ser cautos y esperar el comunicado oficial".

Ayer, un comité de acreedores de la provincia de Buenos Aires en esa ciudad norteamericana había publicado una nota advirtiendo que el gobierno de Axel Kicillof les había dado poco tiempo -solo una semana- para analizar la propuesta. El grupo aclaró que había recomendado estudiarla y se mostró abierto al diálogo con las autoridades.

En el gobierno bonaerense saben que el plazo puede extenderse unos días más en caso de que no se consiga hoy el 75% de aprobación de los bonistas necesario para obligar a todos los acreedores a aceptar el aplazo del pago sin posibilidad de recurrir a los tribunales. En caso de que no se consiga esa mayoría especial, desde el domingo en adelante regirán diez días antes de que la provincia se declare formalmente en default. Para evitar la cesación de pagos también existen tres opciones que por ahora Buenos Aires lógicamente descarta porque apuesta a lograr una postergación voluntaria del pago: un rescate de la Nación, un adelanto de la coparticipación federal de impuestos o un préstamo del Banco Provincia. Pero el gobierno de Alberto Fernández considera incoherente salvar a la provincia cuando está diciendo a sus propios acreedores que no puede pagar su deuda, mientras que en la administración bonaerense sostienen que un anticipo de tributos nacionales solo sería un auxilio de corto plazo que crearía un problema de caja a la brevedad y alertan que el banco está en malas condiciones como para darles un crédito.