El diputado K Tailhade denunció a Guillermo Dietrich por "corrupción"

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció ante la Justicia al ex ministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por presunto delito contra la administración pública a partir de la investigación periodística que presentó el pasado 8 de septiembre el periodista Alejandro Bercovich en su programa 'Brotes Verdes' en C5N. "El informe de Bercovich revela maniobras realizadas por Dietrich, junto al entonces administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, y Carlos Alberto Pérez, al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes en principio resultarían responsables de la desviación de la suma de $1.300 millones (pesos un mil trescientos millones), cuyo destino final se desconoce", relata Tailhade. Dietrich e Iguacel niegan irregularidades.

La denuncia cuenta que "en octubre de 2017 la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad suscribieron un Convenio Específico de Cooperación para crear una nueva señalización vertical (carteles de pie) y horizontal demarcación de pavimento con material reflectivo, instalar líneas vibrosonoras que eviten el despiste, tachas reflectivas y señalización con luces led, y agregar cartelería inteligente, carteles electrónicos dinámicos que entregan información en tiempo real del estado de la vía". El acuerdo "establecía que la ejecución de obras debía realizarlas la DNV y que la ANSV se comprometía a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para transferir sus disponibilidades de créditos y recursos". "Como contraprestación, la DNV debía rendir cuentas documentadas cada seis meses a la ANSV de las obras llevadas a cabo. Obras que debían realizarse en rutas del país, concretamente en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Estos trabajos jamás se realizaron. Y lo que es peor, no hay constancia del destino final de esos fondos", asegura Tailhade.

"Al asumir las nuevas autoridades (en diciembre pasado) en la ANSV solicitaron a la DNV que le remitiera los comprobantes de la rendición de cuentas", relata el diputado. "Resulta de la rendición de cuentas elevada por la DNV que, de la suma de $ 1.307 millones transferidos, el gasto total según facturas acompañadas, asciende a un total de $ 831 millones. No obstante ello, de los $ 831 millones rendidos, el monto real que justifica las obras desarrolladas en el convenio es aún menor, puesto que, no sólo muchas de las facturas son anteriores a la firma del convenio, sino que muchas otras son por un total de obra que contienen otros ítems que no guardan relación con lo pactado, alcanzando un monto real de rendición total de tan sólo $ 8 millones", continúa la presentación judicial.

Ante la consulta de NOTICIAS, Dietrich respondió: "La ANSV hizo las transferencias de recursos y se aplicó al pago de obras que eran estratégicas dentro del plan de infraestructura de rutas dentro del plan nacional de seguridad vial. Algunas de estas obras que están debidamente detalladas y documentadas en las rendiciones de cuenta que hizo Vialidad a la Agencia Nacional de Seguridad Vial son: autopista 50 Pichanal-Orán (Salta), que fue inaugurada; autopista 7, Buenos Aires-Junín, donde se finalizaron 73 kilómetros de autopistas y quedaron otros 33 en condiciones muy avanzadas de construcción; autopista 8 Buenos Aires-Pergamino, donde se finalizaron más de 50 kilómetros de autopistas y otros 70 en condiciones muy avanzadas de construcción; ruta 5 conexión con acceso Oeste (by pass Luján); que fue habilitada, y repavimentaciones. Esta es otra denuncia trucha de Tailhade, que ya ha hecho decenas de denuncias y todas se van desestimando. Es una payasada, una denuncia penal diciendo que no hicimos los tramos terminados de las autopistas de la ruta 8 o de la ruta 7 que millones de personas ya usan y nosotros ahora tenemos que demostrar que se hicieron; la gente las ve y las usa, no como las rutas que hacía Lázaro Baez". No hizo alusión a los trabajos de señalización que alude el diputado.

Iguacel, ex ministro de Energía y actual intendente de Capitán Sarmiento, también respondió a NOTICIAS: "No es muy clara la denuncia, pero de lo que entiendo que intenta decir puedo asegurar que: los convenios existen, se ejecutaron obras muy importantes para salvar vidas y fueron rendidas con sus correspondientes certificados. Estoy a disposición de la Justicia para lo que me necesite. Me parece bien que se investigue todo lo necesario para separar la paja del trigo. Ninguna estrategia de desgaste ni de querer hacer creer que todos somos iguales podrá callar a una ciudadanía que ya despertó ni me amedrentará en la búsqueda del bien común para nuestro pueblo". Tanto Iguacel como Dietrich se beneficiaron la semana pasada con la anulación de sus procesamientos en la causa de los peajes de los accesos Norte y Oeste, que pertenecen a la española Abertis. La familia Macri era accionista de la concesionaria de la Panamericana hasta 2017.

por R.N.