Encuesta: en Davos, solo 3 de cada 10 CEOs confían en el crecimiento de ingresos en 2026

En Davos 2026, uno de los estudios más influyentes del mundo corporativo dejó un dato contundente: solo el 30% de los CEOs a nivel global se declara “muy” o “extremadamente” confiado en que sus empresas lograrán crecer en ingresos durante los próximos 12 meses. Se trata del nivel más bajo de confianza registrado en los últimos cinco años.

La encuesta, realizada por PwC a 4.454 directores generales de 95 países y territorios, confirma una tendencia descendente. En 2025, el nivel de confianza alcanzaba al 38%, mientras que en 2022 llegaba al 56%. El retroceso refleja un clima de mayor prudencia frente a un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos acelerados y riesgos económicos persistentes.

Entre los factores que más pesan en el ánimo de los ejecutivos aparece la inteligencia artificial. Si bien su adopción es prioritaria, los resultados económicos todavía son limitados: solo uno de cada ocho CEOs afirma haber obtenido beneficios concretos tanto en reducción de costos como en aumento de ingresos a partir de estas tecnologías.

A esto se suman los riesgos externos. El 31% de los CEOs identifica a las amenazas cibernéticas como uno de los principales peligros para sus compañías, una preocupación en crecimiento respecto de años anteriores. Además, cerca del 20% reconoce una alta exposición financiera frente a posibles aumentos de aranceles y restricciones comerciales.

La velocidad de la transformación también genera dudas. El 42% de los directores generales se pregunta si sus organizaciones están cambiando lo suficientemente rápido para seguir siendo competitivas en un entorno cada vez más dominado por la tecnología y la automatización.

Pese a este clima de cautela, el relevamiento muestra que muchas empresas buscan reinventarse. El 42% ya comenzó a competir en nuevos sectores y el 51% planea realizar inversiones fuera de su país de origen, con Estados Unidos como principal destino, seguido por Reino Unido, Alemania e India.

Desde PwC advierten que 2026 será un año decisivo para medir el impacto real de la inteligencia artificial en los negocios. La diferencia entre las compañías que logren integrar estas tecnologías de manera efectiva y las que no lo hagan podría ampliarse rápidamente, con consecuencias directas en la competitividad y la confianza empresarial.