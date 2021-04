La inflación en la canasta ejecutiva subió en marzo 3,9 %

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 3,9% en marzo de 2021 y acumula un alza del 40,1% en los últimos doce meses. En el primer trimestre del año la CPE aumentó 12,2% que equivale a un 58,7% anualizado. La medición la realiza todos los meses el Centro de Economía Aplicada de la UCEMA.

La CPE evalúa el costo de una canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo, residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, cuyo nivel mensual de gasto llegó a $ 377.621 en marzo de 2021. El relevamiento de la CPE comienza en marzo de 2008 con un valor de gasto familiar de $11.787.

Dentro de los rubros, el capítulo de educación aumentó 18,1% debido al componente estacional del comienzo del ciclo lectivo y el ajuste anual de las cuotas de los colegios. Indumentaria escaló 6,2% y acumula la mayor suba de en los últimos doce meses con un alza de 63,4%. Los capítulos de transporte y comunicaciones y médica y gastos para la salud mostraron un incremento similar al de la CPE, 3,9% y 3,8% respectivamente. Los restantes capítulos registraron una suba inferior al promedio.

Por su parte, el costo de la CPE en dólares también subió 3,9% contra febrero y se ubicó en US$ 2.551. Con relación a marzo de 2020, la CPE en dólares cayó 18,3%. En 2020 el costo en dólares de la CPE fue, en promedio, de US$2.565, mientras que, en 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015 el promedio fue US$4.046, US$5.050, US$ 6.181, US$ 5.500 y US$ 4.605 respectivamente. Para ello se toma, desde diciembre de 2019 el valor del contado con liquidación.