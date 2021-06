Llega el cepo light a la carne

Hoy, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Agricultura, Luis Basterra, anunciaron las medidas del Gobierno que condicionaron la reapertura de las exportaciones de carne. La idea siempre fue habilitar algunos cortes a precios “populares”, para lo cual debían aumentar la oferta que se restaba a los mercados que eran abastecidos en forma sostenida hasta el mes pasado, cuando comenzaron las restricciones y se produjo el lock-out ganadero en protesta por la medida.

Las exportaciones, tendrán una reapertura gradual, donde se podrá exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020. Esta medida rige hasta el 31 de diciembre, en que no podrán embarcarse determinados cortes: asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío; además de media res y cuartos con hueso.

También se anunció que habrá un monitoreo a través de la creación de una Mesa de Coordinación Sectorial, liderada por el Ministerio de Desarrollo Productivo; se profundizarán los controles sobre el sector para evitar subfacturaciones y maniobras ilegales.

Finalmente, se refirió a establecer en un plazo no mayor de 30 días un Plan Ganadero para el aliento y promoción de del sector y elevar de los actuales 3,2 millones de toneladas anuales a una meta de 5 millones. Sobre este punto, empresario del sector Víctor Tonelli fue terminante. “Es imposible tenerlo listo en un mes ni trabajando todos los días las 24 horas. Construir algo en serio a mediano plazo, con los problemas exógenos que afectan a un plan y considerando los tiempos que marca la biología vacuna, es imposible si no hay acuerdo como política de Estado en la materia. Hablamos de un horizonte de 10 años y pensar en horizontes más cortos no deriva de un plan realista”, concluyó.

Para la economista Nicolle Pisani Clara, analista de FADA, el efecto de la apertura, en realidad afecta al 60% de la producción, ya que la mitad anunciada se suma el 8% de los cupos como la “Cuota Hilton” y las exportaciones a la Unión Europea, de tipos de cortes diferentes. “El problema sigue siendo cómo afrontar la compra de esas 360.000 toneladas extras que se volcarán al mercado interno”, explica. A su juicio, el principal destino afectado es el mercado chino, al que hasta abril se dirigía el 75% de todas las exportaciones, que habían quintuplicado su valor en dólares en el último lustro.

Por lo visto, un arsenal de medidas que está lejos de dar la respuesta esperada para todos los sectores en pugna. Y en un año electoral implica disconformidad creciente en algunos eslabones de la cadena productiva.