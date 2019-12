Por qué los argentinos no somos tan ricos como creemos

Este jueves, la Unión Industrial Argentina celebra su conferencia anual, la 25º en su historia, bajo el lema “Construir consensos: desafíos para el desarrollo productivo”. Será un encuentro de agenda durante toda la jornada en Parque Norte, donde se esperan oradores de peso.

Aunque todavía no se sabe si asistirá Alberto Fernández, sí se espera la presencia de Mauricio Macri, y están confirmados: Horacio Rodríguez Larreta, los analistas internacionales Andrés Malamud y Juan Gabriel Tokatlian y los gobernadores de Jujuy (Gerardo Morales), de San Juan (Sergio Uñac), de Neuquén (Omar Gutiérrez). También expondrán Sergio Kaufman, de Accenture y Facundo Manes. Para hablar sobre la construcción de consensos, expondrá sus experiencias Felipe González, en una mesa moderada por Jorge Fontevecchia.

Hace poco, la UIA presentó un programa de desarrollo nacional. Una de las filminas clave de aquella presentación planteaba que la Argentina no es tan rica en recursos naturales como le gusta creer a los argentinos. Si se toma el capital “natural” y se divide por la cantidad de habitantes, el resultado per cápita comparado con el ranking mundial no nos coloca entre los más ricos: Argentina se encuentra en el puesto 47.

Casualmente o no, Argentina también rankea en el puesto 47 del índice de Desarrollo Humano, que mide renta per cápita, educación y salud. Lo interesante no es solo la conclusión de la UIA sobre la necesidad de desarrollo industrial de la Argentina, sino la evidencia de que otros países con mayores recursos naturales per cápita tienen menor desarrollo humano que los argentinos: Kuwait, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia.

La conclusión obvia es que la riqueza en recursos naturales no asegura el desarrollo humano. Por lo tanto, el desafío urgente y primordial según los economistas citados por la UIA es agregar valor, de la mano de una industria competitiva que no solo sirva al mercado interno sino que también exporte en serio.