La delicada relación entre Alberto Fernández, Trump y el FMI

Que Alberto Fernández haya reprochado con dureza a los Estados Unidos de Donald Trump por su posición sobre Bolivia, ¿puede afectar la futura renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

“Estados Unidos retrocedió décadas en la región. Ahora volvió a las peores épocas de los años 70, avalando intervenciones militares contra gobiernos populares”, espetó Fernández. Pero en el entorno de quien sería su próximo canciller, Felipe Solá, descartan que ese comentario predisponga mal a Trump a la hora de apoyar un nuevo pacto entre la Argentina y el FMI: ”Son posiciones distintas que no implican una pelea”.

También quitan dramatismo en el equipo económico de Fernández, que agrupa a Guillermo Nielsen, Matías Kulfas, Cecilia Todesca Bocco, Mercedes Marcó del Pont, José Ignacio de Mendiguren y Miguel Pesce: “No creo que los norteamericanos esperaran que aplaudiéramos lo de Bolivia. Tampoco creo que la región necesite más leña al fuego”.

En el equipo económico confían en que Trump necesita evitar que le reprochen en la campaña de su reelección, el año próximo, el hecho de haber promovido el mayor préstamo de la historia del FMI a un país que no lo puede devolver. Aseguran que presiona a la nueva jefa del Fondo, Kristalina Georgieva, para que flexibilice su dureza inicial. En medio del polvorín sudamericano, todos saben que si le va mal a Fernández, la primera en la línea de sucesión es CFK.

Pero Francisco de Santibañes, integrante del think tan The Wilson Center, advierte que “el intercambio de opiniones tan duras sobre Bolivia no ayuda a recomponer la relación” entre Estados Unidos y el peronismo.