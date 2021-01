Criptomonedas: un refugio de valor

En este momento, según el sitio web bitcointreasuries.org hay 17 empresas públicas que han declarado que poseen bitcoin dentro de sus balances, totalizando más de 99.000 bitcoin. Al ver estos números, la pregunta que surge es: ¿por qué estas empresas están comprando bitcoin?

Si del listado de empresas públicas filtramos aquellas cuyo negocio negocio no está relacionado con bitcoin, nos quedan dos: Square y MicroStrategy, y si leemos sus declaraciones públicas, Square compró el equivalente a US$ 50 millones (el 1% de sus activos), mientras que MicroStrategy US$ 1,12 billones... si, con “b”.

Square compró estos bitcoins para estar alineado con su visión que el dinero del futuro es open-source, mientras que para MicroStrategy, la historia es diferente. En diciembre de 2019, su CEO Michael Saylor se encontró con un problema. Tenía US$ 500 millones en efectivo y no sabía en qué invertirlo. Vio las opciones tradicionales y un amigo le dijo que evalúe bitcoin. Vino la pandemia de Covid-19 y la consecuente emisión de dólares y euros por parte de los bancos centrales (+40% en 10 meses). Al ver esta situación y luego de estudiar bitcoin, se dio cuenta de que la única opción de inversión a largo plazo era bitcoin y lo expuso ante el board. Lo llamativo de todo, es que Michael se esperaba que nadie lo escuchara. Sin embargo, el 50% de los directores ya habían utilizado bitcoin de manera personal. A partir de allí, fue un “camino de ida” para él y para MicroStrategy. Al día de hoy, el valor de la inversión inicial de US$ 1 billón es superior a los US$ 2,6 billones y según declaran, sin intenciones de venderlos en el corto plazo.

Además de todas las cualidades como la liquidez, seguridad, descentralización, resistente a la censura, entre otras, la razón fundamental por la que Michael Saylor decidió invertir en bitcoin, es porque la emisión de bitcoin es limitada (a 21 millones de bitcoin) y así escapa a la devaluación de dólares y euros, generada por su emisión ilimitada. Ni siquiera son pesos argentinos o colombianos o cualquier otra moneda blanda, sino la que muchos ahorristas piensan que es la “fuerte” para el ahorro a largo plazo.

Y ahora la pregunta la dejo al lector: ¿Estás dispuesto a cambiar la forma de guardar valor a largo plazo? Como diría el gurú Seth Godin: “Si te da miedo, quizá sea algo bueno que debes probar”.

# Socio btcenespanol.com

por Joaquín Moreno