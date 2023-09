¿Abrir una pyme o no abrir una pyme? Consejos de un asesor laboral y una experta en finanzas.

Ser pyme en cualquier país del mundo requiere cierto conocimiento y experiencia. ¿Qué les sugerían a los futuros emprendedores que desean iniciar su negocio?

Carmen: para montar una empresa, tú mismo tienes que conocer la máquina de generación de los ingresos del negocio que quieres poner. Tienes que reflexionar y encontrar dónde quieres centra el juego de negocio. Aunque te parezca interesante la tecnología o la restauración, el interés no es suficiente, no es igual saber de telecomunicaciones que del negocio de las telecomunicaciones; necesitamos conocer cómo funciona la máquina que produce los ingresos. A la máquina me refiero: cuáles son los gastos necesarios e imprescindibles, verdaderas palancas, y cuáles son las inversiones para que la máquina ruede a largo plazo, no a corto plazo. Debemos evaluar si el producto o servicio es demandado por el mercado, ya sea doméstico (el español o el mercado argentino) o internacional. Nuestra orientación debe ser económica y evaluar si necesitas a alguien que pueda ayudarte en el conocimiento de mercado.

Pedro: Estoy totalmente de acuerdo, uno debe hacer lo que ama y comenzar a hacer algo que le apetezca. Pero como dijiste, es importante saber lo que se quiere hacer. Es más sencillo transformar un pasatiempo en una verdadera carrera que comenzar por algo que no tiene ningún conocimiento completo. En mi opinión, si se lleva a cabo una reflexión y proyección acerca de la estrategia para crear tu empresa a largo plazo, se debe emplear los objetivos SMART, que sean realistas y mesurables. Es como dijo Carmen, utilizar ciertos elementos en el juego que posibilita a la máquina generar dinero. Creo que una persona que quiere ser una emprendedora debe tener una cierta madurez y como he mencionado antes con Carmen, saber de lo que se trata el negocio, Hay muchos riesgos, pero si alguien está dispuesto a enfrentarlos. La perseverancia en mi opinión es fundamental y, además, es necesario asumir un cierto rigor en el negocio, establecer los objetivos y los KPIs.

Carmen: Como primer paso, es necesario tener una cierta madurez para llevar a cabo un negocio o gestionar equipos. El emprendedor debe ser resiliente, las dificultades pueden presentarse en cualquiera de las etapas del proyecto: al captar el cliente, en la venta del proyecto, en la ejecución y, finalmente, en el cobro.

Pedro: Sí, cuántas veces tuve esta situación y perdí mucho tiempo en la gestión del cobro del cliente.

Carmen: Por supuesto, te enfrentas a la ardua tarea de reclamar y crees que es una pérdida de tiempo debido a que has ejecutado todo con éxito y resulta que cuando al cliente le toca hacer su parte, no cumple. Hay que ser resistente porque la realidad dice que la mayoría de los clientes pagan.

¿Cuáles son los primeros pasos para una fundadora de una pyme que son necesarios para hacer?

Carmen: hay que saber si tu idea de negocio es negocio. A continuación, yo siempre digo que hay que hacer primero lo fácil, es necesario evaluar cómo ejecutar nuestro plan de la manera más barata posible y establecer el producto mínimo viable que probar en el mercado. Con esto probaremos si efectivamente existe un mercado, si hay unos clientes que necesitan o desean nuestro producto o servicio. La puesta en marcha de algunos negocios requiere poco esfuerzo financiero, por ejemplo, abogados, consultores, etc... Si eres un consultor financiero, como nosotros, puedes crear una página web tú sólo. Mi primera página web la hice yo sin más ayuda que unas instrucciones de un editor de páginas web.

Pedro: Claro, como yo. Todo con mis deditos sin ser programador.

Carmen: Además, tengo una conocida que tiene un magnífico negocio de vestidos de novia. Ella empezó en su salón, compró rollos de tejidos de calidad e invitó a sus clientes a su casa. Después de crecer, abrió un negocio fuera. En conclusión, para iniciar una empresa, es necesario comprobar si una idea de negocio es negocio y cuáles son los costos imprescindibles para probarlo. Debemos tener una cierta diligencia que es sencilla, ordenar las facturas y clasificar ingresos y gastos. Después de algunos meses, descubres que no eres bueno en administración o, simplemente, no quieres dedicarle el tiempo. Entonces es el momento de buscar ayuda para llevar el esqueleto de la empresa y ordenar todo para que puedas enfocarte en lo que eres más eficaz. No se puede ser bueno en todo. No somos esféricos. Hay una máxima económica que dice que tienes que dedicarte intensivamente en aquello que mejor eres.

Pedro. Estoy de acuerdo con esto. Debemos además tener paciencia, llevar a cabo un análisis del mercado. El negocio está en constante evolución y es necesario tener la conciencia y madurez de saber lo que se hace bien y lo que no se hace bien. Es importante planificar, ver los gastos. Creo que los objetivos SMART (Específicos (Specific), measurable (Medibles), alcanzables (Achievable), realistas (Realistic) y de duración limitada (Time-bound) son necesarios para no rendirse en la guerra de negocios.

Carmen: En el negocio, es importante saber lo que viene en 90 o 180 días. Es una forma de evitar ciertos problemas habituales en las empresas como, por ejemplo, no tener liquidez para pagar los impuestos trimestrales, (IRPF, el impuesto de ganancias en la Argentina o IVA) o los seguros sociales. Por eso hay que tener una mínima estrategia que te pueda facilitar la previsión de tu tesorería, el ¨cashflow¨.

Pedro: Es evidente que las empresas pueden sufrir quebraduras debido a la tesorería, especialmente en el caso de que se hayan acumulado numerosos tributos y no saben realizar un pronóstico de los gastos. Y es necesario contar con alguien que pueda brindarle su ayuda. Asimismo, existen múltiples subsidios de los gobiernos que, al principio, puedan contribuir en el desarrollo del negocio.

Carmen: Existen numerosas ayudas, pero ningún dinero público va a sacarte de tu apuro, es , como su propio nombre indica, una ayuda, no un salvavidas. La financiación pública es una decisión estratégica y a largo plazo. Es imperativo mantener una política de acudir a las convocatorias adecuadas a nuestro negocio y situación empresarial, además, después de la solicitud, hay que contar con un largo lapso de tiempo para la decisión y posterior entrega de los fondos.

Pedro: Y por esa razón, trabajamos nosotros para ofrecerles este servicio a futuras pymes.

¿La clave del éxito es?

Carmen: La ejecución. Llevo 13 años con este negocio. He visto muchas buenas ideas que no llegan a convertirse en un negocio estable y, al mismo tiempo, empresas fabulosas basadas en ideas nada novedosas pero muy bien gestionadas Las ideas y los planes hay que ejecutarlos bien y llevarlas a cabo. Hay que buscar proveedores, clientes, sistemas tecnológicos, abogados, asesores para que también te ayuden. Hay que combinar el largo plazo con el corto plazo, tener una buena estrategia, ejecución, tácticas para conseguir el resultado. Los que sólo son generadores de ideas estupendas normalmente no viven bien.

Pedro: La clave de éxito es no tener miedo paralizador. Si el temor te paraliza en vez de motivarte, no podrás iniciar ni ejecutar tu estrategia, tal como expresó Carmen. Debemos no tener miedo de solicitar ayuda, una sugerencia. Como se ha mencionado anteriormente, no podemos ser buenos en todo. El tiempo es dinero y no podemos perder tiempo en situaciones en las que no somos buenos y dejamos atrás nuestras fortalezas. Como, por ejemplo, en el caso de su amiga diseñadora, ella se centra en el diseño de los mejores vestidos para las novias. Existe una gran diferencia entre el miedo y la prudencia. Es importante ser prudente para tener expectativas realistas.

Carmen: Claro, la prudencia es muy buena consejera. Las creencias limitantes nos perjudican, pero al fin al cabo la clave del éxito es la ejecución.

Gracias Carmen y Pedro por esa charla.

