Marta Oriozabala, ¿cómo surgió la empresa?

Real Capital nace después de más de 25 años de trayectoria, que me permitieron adquirir una visión 360 del mercado de Real Estate.

Empecé a los 16 años mostrando propiedades, continué durante mis estudios universitarios en Estudio Jurídico, en una constructora, también desarrolladora y finalmente en una comercializadora. Como Abogada también me tocó muchas veces tratar temas relacionados al Real Estate, formación de Desarrollos Inmobiliarios, estructuras, relaciones con inversores, entre otros. En 2020 llegó la pandemia, que lejos de asustarme, despertó en mi algo que siempre me marcó: encontrar la oportunidad dentro de la crisis. Lo tomo como un desafío porque me motiva y como un juego porque me divierte. Para mi se abrió una oportunidad enorme, porque fue muy notorio que el mercado debía cambiar el enfoque de cómo trabajar. Así fue como me decidí a crear y fundar una empresa de Real Estate enfocada en lo humano, porque detrás de la firmeza y dureza de los ladrillos existe algo mucho más blando, las personas y sus sueños.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus clientes?

Básicamente centramos el negocio en las necesidades de cada persona. Desde el inversor oportunista, aquel que busca un negocio conservador, la familia que decide ampliarse y requiere de reubicación, la señora mayor que se quedó en una casa de toda la vida y prefiere optar por algo pequeño y con menos mantenimiento, los hijos que heredan y se distribuyen el capital, etc. Historias tenemos miles, pero lo esencial es conocer cada caso particular en profundidad, realizar un plan de acción basado en estrategias y determinar qué alternativas son las mejores para el mejor beneficio del cliente, acompañándolo en cada detalle y momento del proceso.

Hemos mudado cientos de personas exitosamente a través de este formato porque en la totalidad de los casos funcionamos como un sostén para que puedan sobrellevar las emociones y con el mayor profesionalismo para que, pese a la crisis del momento, cada uno obtenga un beneficio económico.

¿Cómo proyectas a Real Capital a futuro y que perspectivas ves en el Real Estate a mediano y largo plazo?

Real Capital es un modelo de negocio sustentable donde cada uno de los que forma parte ve el fruto de su esfuerzo reflejado en resultados, esto es lo que me da la certeza de que vamos a seguir creciendo mas allá del contexto y las circunstancias. Porque cuando hay bases sólidas y valores honestos (éticos y morales), hay futuro asegurado.

En cuanto al Real Estate a futuro, en la Argentina, lo veo increíble y lleno de oportunidades. Desde afuera nos están viendo como tierra fértil para invertir, cada vez son más los que ponen sus ojos acá y eso es muy bueno para el mercado, el negocio y el país.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Voy a contestarte con nuestro espíritu de marca, algo que leemos cada vez que hacemos nuestra reunión de equipo, porque es lo que nos guía y en lo que creemos:

¿Cuál es el capital real?

Siempre y por encima de todo, las personas.

No importa cuán firme sean los ladrillos,

detrás existe algo sensible.

Una historia, un sueño, un deseo.

Así entendemos lo que hacemos.

Por eso lo hacemos con pasión, dedicación y mucho esfuerzo.

Preocuparnos y ocuparnos de cada caso,

entendiendo que ninguno es igual a otro

y que todos quienes están buscando vender, comprar o invertir,

lo que en verdad están buscando es algo mucho más grande que una transacción inmobiliaria.

Para nosotros no hay otra forma de verlo.

Para nosotros ese es el verdadero valor.

Ese es nuestro real capital.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Todos los días es un arrancar de nuevo en este mercado, en una economía fluctuante y en un país que está en constante movimiento. Nuestro desafío es acompañar la emoción de las personas y para eso tenemos que reinventarnos constantemente. Porque como decimos y como pensamos, cada caso es diferente al otro, porque cada uno tiene distintas expectativas y realidades. Y nosotros trabajamos cada día para que ellos puedan alcanzar sus sueños.

