Diego Varela, su pasión por el tenis no tiene límites

La pregunta del millón es: ¿sos profesor o entrenador?

Me especialicé en la formación inicial del tenista que va entre los 8 y 17 años.

Cuando se analiza el deporte se debe tener en cuenta que son personas de diferentes contextos sociales y económicos.

- ¿Cuáles son las diferencias?

Los niños y jóvenes americanos tienen una estructura educacional impecable. Los colegios, desde temprana edad, le dan mucha importancia al desarrollo deportivo y se les ofrece todo tipo de posibilidades para que puedan realizarlos.

Al respecto Diego Varela comentó: en Argentina, para ir a un buen colegio los chicos están en clase entre 8 a 9 horas diarias, lo que hace que el tiempo libre para el deporte sea escaso. Entonces para formarse como jugador de tenis tienen que prescindir de la formación educativa. Deben optar entre el deporte o la educación. De

este modo, en Argentina formamos tenistas que en general, no están

preparados intelectualmente y solo tienen como objetivo el acceso al deporte profesional.

Y agregó: como sabemos este embudo es muy pequeño y el alejamiento de esa meta frustra a muchos jóvenes que durante el desarrollo de su entrenamiento sufren más de lo que disfrutan.

-En Argentina cuando naces te regalan una pelota de fútbol, los otros deportes

son casi elitistas.



En Estados Unidos se tienen mayores oportunidades con el deporte. Los que practican una disciplina en forma destacada, son premiados, admirados. Todos los niveles de tenis tienen alguna recompensa. Siempre hay un objetivo al alcance de la mano.

Desde temprana edad los jóvenes y las familias tienen claro el objetivo de las Universidades. Se preparan para conseguir y desarrollar el nivel más alto posible desde pequeños. Para los jugadores argentinos jugar Roland Garros es un sueño,

para la mayoría de los americanos ese sueño se llama Harvard, Stanford,Yale, etc.



-Para un argentino ir a estudiar a Estados Unidos es una quimera. Es muy

costoso

Claro, en el camino de ese casi inalcanzable sueño, tienen otras opciones que son atractivas, grandes oportunidades en Universidades prestigiosas que además de desarrollar su crecimiento académico, les permiten seguir evolucionando deportivamente al más alto nivel.



Las Universidades ya no son obstáculo para el crecimiento tenístico. Todo lo contrario, son una herramienta que colabora con la evolución de los tenistas.

La competitividad es grande. Los entrenadores son muy buenos y además en los meses libres incentivan a los chicos a que participen en los circuitos junior y profesionales.

El resultado es que la mayoría de los jugadores masculinos que trascienden en el circuito ATP, son formados en Universidades con títulos académicos inclusive.

En Argentina esta opción de las Universidades americanas fue bien recibida en los últimos años, pero sigue siendo una opción cuando se frustra el intento de llegar a ser jugador profesional.

Entonces los jóvenes ingresan a la Universidad que pueden, porque la preparación no fue la adecuada. No tomaron el tiempo que en Estados Unidos toman los chicos para prepararse y elegir una Universidad. No tuvieron los 4 años necesarios de buenos

resultados académicos en la secundaria, porque no tuvieron tiempo suficiente para el estudio. No conocieron a los diferentes coaches de Universidades para definir quien los iba a acompañar en esa parte importante de la formación.

-Hay una gran diferencia a la hora de competir. El estadounidense juega, el agentino sufre pero a su vez deja la vida en cada pelota



Los chicos argentinos, al elegir el camino más empedrado, desarrollan un mayor sentido del esfuerzo, porque todo es complicado. Desde pequeños, muchos de ellos, sufren la separación de sus familias porque en sus lugares de origen no pueden competir como deberían, la situación económica no ayuda.

En los entrenamientos tienen el deseo de llegar a la cima, que el americano no lo tiene en la misma medida. Quizás por lo que hablamos anteriormente.



El tenista argentino tiene una estructura frágil, mientras que el americano en cada cancha de tenis de su academia tiene a disposición 200 pelotas de tenis nuevas. En Argentina en cada cancha solo cuenta con tres pelotas usadas. En definitiva, en US todo lo que necesitan para entrenar y crecer profesionalmente, lo tienen.



En uno de los mejores clubes de Buenos Aires, donde fui Director de la Academia, tenía que preocuparme por los materiales, por la administración, los sueldos de los entrenadores, del calendario de torneo de los jugadores, de las charlas con los padres, los médicos, etc...

Mientras que la Academia americana cuenta con responsables en la administración, un contador, un manager, etc...

El resultado es que como entrenador de la Academia Saviano, mi disposición en la cancha es más productiva y eficiente.



-Todo tiene su pro y su contra, dicen que para ganarle a un argentino hay que dejar la vida. Son más aguerridos y tienen pocas competencias.



En USA todos los fines de semana hay torneos para diferentes niveles y edades. En la Florida se encuentran las mejores Academias, excelente clima y la mayor cantidad de torneos.



El sistema de Interclubes es reemplazado por las competencias Intercolegiales que tienen diferentes niveles. Pero en la secundaria ya tienen entrenamientos para cada deporte, y sus competencias por equipo.

El Colegio premia al que participa en deporte y eso hace que sean muchos los jóvenes que se interesen en hacerlo.



Ellos comprenden lo que les viene en las Universidades. Obviamente para poder participar se debe tener un comportamiento académico acorde, que lo habilite.

El Interclub en Argentina se quedó en el tiempo y debe ser renovado.

-No se puede comparar porque Argentina es un país con clubes y USA es diferente

La Asociación Argentina de Tenis solo espera el esfuerzo de los chicos y sus familias.

De tal modo que los clubes son los perjudicados, ya que es muy difícil convencer con este sistema a los chicos para que participen y se dediquen a viajar solos, sin el más sentido de trabajo en equipo y con nulo intercambio social a practicar este deporte solitario.

-Qué pasó con el tenis. Era el 5to deporte en importancia y hoy está detrás del 15.

El problema es la falta de ídolos. No hay Connors, Agassi, Sampras, McEnroe, Chris Evert.

Las últimas fueron las Willams. Sin embargo en este último año, según estadísticas

confiables, un millón y medio de personas son nuevos tenistas.

-En Argentina Vilas provocó una gran explosion. Hay cerca de 3 millones que lo practican sin embargo en el último tiempo muchos chicos se van al fútbol o al rugby y las chicas al hockey, y ha crecido el fútbol femenino.

Sí, ese es un problema de los últimos tiempos. Las chicas se divierten más en deportes de conjunto. Son más amigueras y también se está dando en los chicos, últimamente.

-El argentino y el sudamericano en general tienen mucho talento para el deporte.

Los argentinos en general se mueven mejor, a pesar que en USA entrenan todos los días en diferentes superficies con total naturalidad.

En el aspecto táctico, los argentinos son más pícaros y detectan más rápido las virtudes y defectos de los rivales.

-Por qué sacan tan bien los norteamericanos?

La razón es cultural. Ellos juegan con las manos, nosotros con los pies. A nosotros nos regalan una pelota de fútbol, a ellos, una de fútbol americano o de béisbol.

Mecánicamente el movimiento de lanzamiento es similar para los tres deportes. Sacar es como lanzar una pelota de béisbol o de fútbol americano. Así de simple. Y además juegan en superficies duras en donde el servicio rinde más dividendos.

Pero además en USA se le da mayor importancia a los detalles técnicos que a los estratégicos. Todo les pasa por pegarle bien a la pelota. En cambio nosotros a jugar en polvo de ladrillo debemos pensar más para ganar los puntos y le damos mayor trascendencia a la táctica y la estrategia.

Asimismo los entrenadores hacen a los padres muy partícipes de todas las enseñanzas que vuelcan a sus hijos.

Es muy común ver a los padres como intermediarios del vínculo entre profesores y jugadores. En ese tipo de relación se pierde esa confianza tan necesaria entre entrenador y jugador.

Muchas veces son los padres los que comandan la carrera de sus hijos, y los entrenadores son apenas un eslabón de ese equipo.

Mientras que el tenis es un deporte individual donde requiere todo el tiempo de tomas de decisiones, con este sistema no se ayuda a una rápida madurez tenística.

Con todo este panorama y estas diferencias, para el coach le queda construir y tomar lo mejor de cada sistema. Aprovechar todas las virtudes que ofrecen la competición y la organización, y transmitir ese deseo típico del jugador argentino, su motivación y su ambición con lo que forja su etapa formativa entrenando al máximo cada día.



-La charla va llegando a su fin. Podríamos quedarnos horas hablando de tenis con Diego Varela, su pasión por el tenis no tiene límites.



Acerca de Diego Varela

Diego Varela, reconocido coach argentin que Pormó a grandes jugadores de la historia del tenis argentino, como: Agustin Calleri, Guillermo Coria, Franco Squillari, entre otros Durante más de 25 años dirigió la Academia del Racket Club, continúa fortaleciendo su crecimiento profesional.

Fue contratado como Head Coach de Saviano Tennis High Performance en Miami, Florida, centro de Tenis considerado entre

las Top 3 de los Estados Unidos donde entrenaron entre otros Michael Chang, Jim Courier, Sloane Stephens y Eugenie Bouchard( Canadá).

Contacto Diego Varela:

IG: @Diego Varela

Mail: [email protected]

por CEDOC