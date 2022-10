ANDREA DEGIACOMO: EMPRENDER EN TIEMPOS DIFICILES

¿Cómo nació este proyecto?

Art Factory es un emprendimiento que nació a partir de una experiencia personal como Artista Emergente. MI vida laboral antes del 2020 había transcurrido en relación de dependencia. Trabajando para varias empresas multinacionales y una Embajada, de las cuales aprendí como se lleva adelante la gestión de manera profesional. Sin embargo durante esos más de 20 años, sabía que en algún momento quería empezar mi propio negocio. En ese entonces no tenía claro cual sería el rubro, pero estaba segura de querer independizarme laboralmente.

¿Cómo descubriste que ese negocio iba a estar relacionado con el arte?

Fue casi por casualidad. Siempre me atrajo el arte desde chica, pero por esas cosas de la vida estudie otras carreras. Recién en 2019, luego de una experiencia increíble que viví cuando decidí incursionar como artista emergente, algo que básicamente me catapulto a exponer en muy poco tiempo en Art Basel Miami, Art on Paper NY, Art Market San Francisco, y galerías en Milán y Venecia; me di cuenta de que se podía romper las barreras impuestas por la elite del mundo del arte sin ser conocida ni tener trayectoria. Y pensé en todos los artistas desconocidos que no logran tener nunca la chance que yo tuve. Y fue así que me propuse crear un espacio que además de difundir, sirva de plataforma de lanzamiento para aquellos artistas plásticos que tienen talento pero les falta oportunidad.

Contanos cómo lograste materializarlo en un momento tan critico de la economía Argentina y mundial.

En realidad la idea nació en Diciembre 2019 y en Febrero de 2020 comencé a trabajar en la logística sin saber lo que se venía. En Marzo se desato la pandemia y tenía solo dos caminos: cancelar el proyecto o darle una oportunidad a pesar de todo. El hecho de haber tenido ya el local reservado me empujo a tomar la decisión de continuar. Pensé más en mi objetivo que en los riesgos o las dificultades y no me equivoque.

¿A qué atribuís el éxito conseguido?

Pienso que puede haber varias razones. Por ejemplo que el encierro obligo a la gente a encontrar otras formas de pasar el tiempo y el arte fue una buena alternativa. El hecho de que el circuito del arte este tan blindado para los emergentes fue un factor clave. También hubo mucho trabajo de comunicación pero principalmente creo que la idea prospero porque me mantuve fiel a mi objetivo: “Ayudar a otros a crecer”.

¿Qué consejo darías a los emprendedores?

Si hubo algo que aprendí en estos dos años como emprendedora es que la única forma de montar un negocio es tener un objetivo claro (el por qué) y creer plenamente en lo que uno hace. Porque el objetivo es el motor, y además es lo que hace que la gente también te crea.

Art Factory Cordoba

Dirección: Avenida Gauss 5488 Local 6 (5021) Córdoba.

WEB: www.artfactorycba.com

IG: @artfactory.cba

FB: Art Factory – Cordoba

Whatsapp: (011) 37968697

Mail: [email protected]

por CEDOC