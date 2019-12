Centro de Medicina Estética Integral, antiage, nutrición , orthomolecular y cirugía plástica: acompañamos tu decisión de sentirte bien

La Dra. Karina Sirka (MN 154.556 MP 454651) especialista en medicina estética, regenerativa y orthomolecular , y formada en cirugía plástica, estética y reconstructiva. “Directora del centro de Medicina Estética Integral KS” nos propone una medicina tanto “preventiva como regenerativa”

Apuntando a un cambio global, se enfoca en la educación del paciente con tratamiento graduales y a largo plazo, con el objetivo de lograr la mejor versión de uno mismo, buscando conservar la naturalidad. “Que te vean bien sin que sepan identificar que tratamiento te hiciste, es mi mejor satisfacción”.

Nos dice: “La gente tiene miedo, porque ven continuas complicaciones, diagnósticos incorrectos y por lo cual tratamientos erróneos, muchas veces con productos no autorizados que generan daños graves no solo locales sino sistémicos; y en el peor de los casos por personas no capacitadas”

Es por eso que dedica mucho tiempo a cada consulta para evaluar, explicar y enseñar. Me tomo el tiempo de explicarles por ejemplo en el proceso de envejecimiento, la fisiopatología, a la cual llamo: LA TRIADA DE INVERSION DEL OVALO FACIAL. Además de enseñarles cómo funciona un producto, para que el paciente pueda definir cuándo y porqué elegir cada tratamiento.

Para los tratamientos corporales que ofrece, acompaña de la guía de una médica especialista en nutrición funcional.

Como especialista en medicina antiage nos dice “la edad es un número, y envejecer es una elección de cada uno” y muchos eligen envejecer corrigiendo algunos de estos signos que nos denota el espejo con el correr del tiempo.

Es por ello que los tratamientos más elegidos son los de rejuvenecimiento facial. Para lo cual uso una combinación de técnicas de armonización facial. Empiezo por la evaluación de la calidad de la piel, armando un plan domiciliario con cremas, sueros y complementos de formulación propia.

Luego con tratamientos que estimulan la formación de colágeno (plasma rico en plaquetas y vampirefacelift , skinbooster, dermapen y HIFU), continuo la evaluación dividiendo el rostro en 3 tercios. En tercio superior: donde predominan la formación de arrugas dinámicas y/o estáticas las cuales se atenúan y tratan con toxina botulínica.

Para los tercios medio e inferior en la cual prevalecen la atrofia y flaccidez de tejidos, utilizo técnicas de reposición de volumen con relleno de ácido hialuronico y lipofilling, a veces acompañados de hilos tensores, y en los que buscan un cambio más notorio, también procedimientos quirúrgicos.

