DesafíoEscuelas 2026: educación financiera para jóvenes

Los recreos y la economía cotidiana de los adolescentes cambiaron de forma profunda en la Argentina. Hoy, cada vez más jóvenes toman decisiones sobre dinero en entornos digitales: organizan gastos, comparten consumos, transfieren, ahorran y aprenden a manejar herramientas que ya forman parte de su vida diaria. En ese contexto, la educación financiera se vuelve una oportunidad concreta para acompañarlos con conocimientos prácticos, cercanos y útiles, que les permitan desenvolverse con mayor autonomía, confianza y criterio.

Desde Galicia impulsan propuestas que acercan estos saberes a las aulas y a las comunidades educativas, con una mirada federal, inclusiva y orientada a la acción.

Bajo esa premisa nace #DesafíoEscuelas, una iniciativa que invita a estudiantes,

docentes, familias y equipos escolares a aprender finanzas de manera simple, dinámica y gratuita a través de Finanzas a Mano, la plataforma desarrollada junto a Eidos Global para democratizar el acceso a herramientas financieras en todo el país.

Una alianza federal frente a la brecha digital

Para dar respuesta estructural a este escenario, Galicia y la organización social Eidos Global presentaron su propuesta conjunta más ambiciosa de alfabetización económica: el DesafíoEscuelas. Se trata de una competencia de carácter federal destinada a colegios secundarios, tanto de gestión pública como privada de todo el país, que involucra no solo a los estudiantes, sino también de forma transversal a docentes, equipos directivos, personal no docente y familias.

El vehículo central de esta iniciativa es Finanzas a Mano, una plataforma interactiva, asincrónica y de acceso completamente gratuito que busca democratizar conocimientos económicos clave. El programa de estudios propone desmitificar las finanzas y aborda temas vitales para el desenvolvimiento en el siglo XXI: planificación de presupuestos, estrategias de ahorro inteligente, nociones básicas de inversión, acceso responsable al crédito e inclusión financiera. Asimismo, incluye un módulo crítico sobre seguridad financiera digital para brindar herramientas concretas de prevención ante fraudes informáticos e ingeniería social.

Un factor institucional de peso en esta edición es el respaldo académico: cada integrante de la comunidad escolar que finalice y apruebe el trayecto formativo virtual obtendrá una certificación oficial avalada por el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Enfoque en la autonomía y alto impacto federal

“Creemos que la educación financiera es una herramienta fundamental para que los

jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida con mayor autonomía y tomar decisiones informadas en su día a día. Con Desafío Escuelas buscamos acompañar a las instituciones educativas en esta tarea, acercando contenidos de calidad a estudiantes, docentes y familias de todo el país, destacó Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.

Desde el equipo de coordinación de Eidos Global señalan que el objetivo es brindar herramientas prácticas para la gestión cotidiana, permitiendo a los adolescentes diferenciar necesidades de consumos y entender riesgos digitales.

El impacto acumulado de la plataforma respalda la necesidad de estas políticas colaborativas. Desde su lanzamiento original, el programa Finanzas a Mano; ya superó la barrera de los 20.000 estudiantes inscriptos y registra más de 6.000 egresados a lo largo y ancho de las provincias argentinas, consolidándose como uno de los recursos educativos abiertos con mayor penetración federal en la materia.

Gamificación y premios para achicar la brecha pedagógica

A diferencia de las capacitaciones tradicionales, el #DesafíoEscuelas apoya su

estrategia en la gamificación. El corazón del certamen corre por cuenta de un sistema de puntuación diseñado bajo criterios de equidad: el algoritmo evalúa de forma proporcional el tamaño total de la matrícula institucional frente al porcentaje de miembros de la comunidad que completan efectivamente los módulos. De esta manera, una escuela rural o técnica pequeña de una provincia puede competir en igualdad de condiciones directas frente a un gran colegio urbano.

El avance de los participantes se refleja minuto a minuto en un ranking virtual y público que se actualiza en tiempo real. Como un incentivo orientado a mitigar las

deficiencias de infraestructura informática en el sistema educativo nacional, las dos escuelas secundarias que terminen en lo más alto del podio al cierre del cuatrimestre recibirán un pack de 10 computadoras notebooks cada una. Este equipamiento quedará asignado para la renovación o creación de sus respectivas aulas de tecnología.

El cierre de la competencia y los actos de entrega formal están previstos para realizarse durante el mes de diciembre de 2026.

Cómo participar

La convocatoria para sumarse a la competencia educativa permanece abierta durante este segundo cuatrimestre del ciclo lectivo para todos los colegios secundarios autorizados del territorio nacional. Los directivos, docentes o tutores interesados en postular a sus colegios pueden efectuar el trámite de dos maneras virtuales:

Completando el formulario de inscripción en el sitio web de la plataforma:∙

https://www.desafioescuelasfinanzasamano.org/

Enviando una solicitud formal por correo electrónico a la casilla:∙

[email protected]

Una vez que se valida la inscripción de la institución, los coordinadores del programa les proveen un enlace único de seguimiento para compartir con su comunidad, las credenciales para su aula digital exclusiva en el campus virtual y un kit de comunicación con materiales adaptados para promover internamente la iniciativa.