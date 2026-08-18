Semana del Pinot Noir: Bodega Del Fin Del Mundo y Bravado celebran la cepa patagónica

En el marco del Día Internacional del Pinot Noir, llega la Semana del Pinot Noir, una experiencia gastronómica imperdible donde Bodega Del Fin Del Mundo y Bravado celebran la cepa patagónica en Vicente López. Como el mayor productor de este varietal en volumen de la Argentina y especialista desde hace más de 20 años en San Patricio del Chañar (Neuquén), la bodega se une a su restaurante porteño del 18 al 22 de agosto para ofrecer vinos por copa, un plato especial y beneficios exclusivos diseñados para disfrutar las distintas expresiones del terroir del sur.

Las condiciones de la Patagonia —clima fresco, gran amplitud térmica, vientos constantes y suelos arenosos y pedregosos— encontraron en esta cepa una combinación especialmente favorable. En sus viñedos, la bodega trabaja el Pinot Noir en diferentes estilos, desde vinos jóvenes y frescos hasta etiquetas de mayor complejidad y guarda, además de espumosos.

“El Pinot Noir es una cepa profundamente ligada a nuestra identidad y queríamos que esta celebración también pudiera vivirse en Bravado, nuestra casa en Buenos Aires. La idea es que quienes nos visiten puedan descubrir distintas expresiones de la variedad, acompañadas por una gastronomía inspirada en los sabores argentinos, y viajar por un rato a la Patagonia a través del vino y la cocina”, señala Juliana Del Aguila Eurnekian, Presidente de Bodega Del Fin Del Mundo.

En el marco del Día Internacional del Pinot Noir, la celebración se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con distintas propuestas que combinan vinos, gastronomía y sabores del sur.

Un brut nature 100% Pinot Noir para dar la bienvenida

Durante las noches del jueves 20, viernes 21 y sábado 22, Bodega Del Fin Del Mundo y su restaurante Bravado recibirán a los comensales con una copa de Espumante Brut Nature, elaborado 100% con Pinot Noir. La propuesta se completa con un beneficio especial para quienes quieran comprar el espumante para llevar y continuar el festejo en casa.

Organic Vineyards Pinot Noir en el menú ejecutivo

Del martes 18 al viernes 21 de agosto, Organic Vineyards Pinot Noir de Bodega Del Fin Del Mundo será la copa sugerida de Bravado para acompañar el menú ejecutivo de Bravado. Una oportunidad para descubrir una de las expresiones de Pinot Noir elaboradas por la bodega con uvas provenientes de sus viñedos de San Patricio del Chañar.

Open bottle de Pinot Noir en las vinotecas frappé

Un plato patagónico para acompañar con el FIN Single Vineyard Pinot Noir

Las noches del jueves 20, viernes 21 y sábado 22, el chef de Bravado, Mariano Szatma Szotan, sumará un plato creado especialmente para la celebración: trucha patagónica con gremolata y aligot, pensado para acompañar el FIN Single Vineyard Pinot Noir, una de las etiquetas emblemáticas de Bodega Del Fin Del Mundo. Además, quienes elijan una botella durante la cena recibirán otra botella del mismo vino de regalo para llevar.

Open bottle de Pinot Noir en las vinotecas frappé

Además, el martes 18 de agosto, Bodega Del Fin Del Mundo y Frappé celebrarán en conjunto el Día Internacional del Pinot Noir con un ciclo de Open Bottle que se realizará de 17 a 20 horas en sus 18 sucursales del AMBA. Durante la jornada se podrán descubrir tres etiquetas de la bodega patagónica: Organic Vineyards Pinot Noir, Reserva Del Fin Del Mundo Pinot Noir y FIN Single Vineyard Pinot Noir.

Más información: bodegadelfindelmundo.com

Reservas Bravado: bravado.meitre.com

IG: @findelmundowines | FB: bodega fin del mundo