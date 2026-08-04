Naturgy Argentina presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y confirmó 10 años más de concesión en San Juan

Naturgy Argentina presentó su Informe de Sostenibilidad 2025 y estableció la hoja de ruta del Plan de Sostenibilidad 2025-2027. El objetivo, según la empresa, es avanzar hacia una energía segura, confiable y sostenible.

El informe fue elaborado bajo los estándares GRI y SASB.

“Reportar implica mostrar avances, pero también reconocer los desafíos que aún tenemos por delante para seguir mejorando. Este informe refleja nuestro compromiso con una gestión transparente, consistente y con una mirada a largo plazo”, afirma Gerardo Gómez, Country Manager de Naturgy Argentina.

Gerardo Gómez - Country Manager Naturgy Argentina

En el documento integrado, la compañía da cuenta de la unificación de las operaciones de Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan bajo una misma identidad. El objetivo es fortalecer una visión compartida para brindar servicio a 2,5 millones de usuarios en el país. Este proceso también contribuyó a consolidar su posicionamiento corporativo, ubicándose entre las empresas líderes del sector en los principales rankings de reputación y sostenibilidad.

“Detrás de cada indicador hay decisiones, procesos y equipos comprometidos en construir una operación cada vez más eficiente, responsable y preparada para los desafíos del futuro”, señala Verónica Argañaraz, Directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad.

Gerardo Gómez - Country Manager Naturgy Argentina junto a Verónica Argañaraz - Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad

Resultados ESG 2025

La compañía eliminó más de 21.600 fugas en sus redes de gas. Continuó avanzando en la descarbonización de sus procesos operativos y promovió la adopción de la factura digital como herramienta para reducir su huella de carbono.

Destinó $98,9 millones a programas de valor compartido: Guardianes de la Energía, Energía del Sabor, Asociar Energías y Transformadores Naturgy. Fortaleció la diversidad dentro de la organización y alcanzó un 32% de mujeres en posiciones directivas. Además, impulsó el desarrollo de capacidades digitales de sus colaboradores a través de su Escuela de IA.

El 87,3% de los colaboradores suscribieron la declaración de cumplimiento del Código Ético Corporativo. La compañía avanzó en la implementación de su Plan de Ciberseguridad 2025-2027 para reforzar la resiliencia tecnológica de sus operaciones.

El Plan de Sostenibilidad 2025-2027 estableció 20 metas prioritarias en materia ambiental, social y de gobernanza. Buscarán orientar el crecimiento de Naturgy Argentina durante los próximos años y consolidar una gestión alineada con los más altos estándares internacionales.

Naturgy San Juan continuará como titular de la concesión

Tras la finalización del procedimiento administrativo previsto en el Contrato de Concesión, Naturgy San Juan comunicó que quedó ratificada a su favor la continuidad del servicio de distribución eléctrica en la provincia por un nuevo período de 10 años.

La decisión se tomó luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, EPRE, declarara desierto el Concurso Público Internacional N° 01/2026 destinado a la venta del paquete accionario mayoritario del 51%. Al no registrarse presentaciones ni ofertas formales por parte de terceros competidores durante el acto certificado por la Escribanía Mayor de Gobierno, el mecanismo contractual determinó la devolución de la oferta económica presentada por Naturgy y declarar desierto el llamado. Por eso, la titularidad del paquete mayoritario de acciones continúa con los actuales prestadores.

Verónica Argañaraz - Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad

Con este hito, el grupo energético ratifica su permanencia en San Juan para liderar el tercer período de gestión, que iniciará formalmente el próximo 22 de julio.

Naturgy San Juan cuenta con más de 269.000 clientes y opera una red de 11.262 kilómetros. Esta actividad forma parte de la presencia del Grupo Naturgy en Argentina, donde suma 2,5 millones de clientes y 51.255 kilómetros de redes de gas y electricidad.

Previsibilidad y plan de inversiones

Naturgy destacó que el proceso se llevó adelante bajo un marco de estricta transparencia e institucionalidad. Al quedar ratificada la conducción de la compañía, se consolida un escenario de alta previsibilidad técnica y financiera para el período 2026-2036.

Verónica Argañaraz - Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad

Esta confirmación reafirma la ejecución del Plan de Inversiones aprobado por el EPRE. Está orientado a robustecer la disponibilidad, la resiliencia y la confiabilidad del sistema interconectado provincial frente al crecimiento de la demanda en los segmentos minero, industrial y residencial de San Juan.

Los principales objetivos del plan son:

- Construcción de nuevas Estaciones Transformadoras y ampliación de varias de las existentes.

- Renovación integral del sistema SCADA.

- Reemplazo completo del sistema de comunicación radial por tecnología digital.

- Actualización del sistema GIS por una solución alineada con los mejores estándares del mercado.

- Implementación del sistema GDA, orientado a mejorar el registro, monitoreo, mantenimiento y trazabilidad de los activos de la red.

- Construcción de nuevos alimentadores.

- Renovación de los Centros de Atención para mejorar la experiencia del cliente.

- Nuevo sistema comercial.

- Ampliación de la APP y de la Oficina Virtual para incorporar la totalidad de los trámites.

- Incorporación en la APP de la posibilidad de realizar reclamos técnicos con seguimiento y notificaciones electrónicas.

- Instalación de terminales de autogestión con videollamada.

- Telemedición para grandes usuarios.

Garantía de normalidad en el servicio

La finalización del procedimiento administrativo garantiza la total normalidad en la prestación diaria del suministro a sus clientes y la continuidad de todos los canales de atención.

Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con el capital humano de la distribuidora, garantizando el resguardo de la totalidad de las fuentes de trabajo del personal técnico y administrativo. Junto a ellos continuará impulsando los planes de mejora de red en cada uno de los departamentos de la provincia.