Bravado estrena un ciclo de cenas colaborativas entre bodegas y cocinas invitadas

Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines ubicado en Vicente López, lanzó La Mesa Compartida: un ciclo de cenas colaborativas que propone, el último miércoles de cada mes, encuentros entre bodegas amigas y cocinas invitadas para diseñar experiencias gastronómicas en conjunto. La primera edición se realizó junto a Humberto Canale y la próxima será el 24 de junio junto a Susana Balbo y Osadía de Crear.

Bajo el concepto “2 bodegas | 1 experiencia”, cada edición combina un menú de pasos y vinos especialmente seleccionados para la ocasión: una propuesta donde distintas bodegas del país dialogan a través del vino, la cocina y el territorio.

La iniciativa refleja el espíritu con el que nació Bravado: generar encuentros que celebren la diversidad de los territorios, sabores y expresiones culturales del país. A través de la gastronomía, el vino y la música, el espacio busca poner en valor la riqueza de la identidad argentina y acercar al público proyectos con historias y raíces propias.

“Bravado nació con la idea de ser un lugar que se transforme y donde convivan los diferentes territorios e intereses que forman parte de lo que hacemos: el vino, la gastronomía y nuestra música. Lo pensamos como un espacio donde puedan encontrarse proyectos, personas e historias de distintos puntos del país, y donde siempre haya lugar para nuevas experiencias. La Mesa Compartida surge de esa misma visión: invitar a otros proyectos que admiramos para construir algo juntos, generar nuevos encuentros y compartir experiencias que solo pueden darse alrededor de una mesa compartida” cuenta Juliana del Águila Eurnekian, Presidente de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines.

La Mesa Compartida cuenta con el acompañamiento de Volf, Esplendor Plaza Francia by Wyndham y S.Pellegrino. Es una experiencia donde dos bodegas se unen para ir más allá del maridaje tradicional: una noche en la que la gastronomía y el vino construyen juntos una historia única.

Bravado-La Mesa Compartida

Patagonia & Patagonia: la primera edición junto a Humberto Canale

La edición inaugural se realizó el pasado 27 de mayo junto al Bistró Humberto Canale, en una noche atravesada por los sabores y productos emblemáticos de la Patagonia.

Bajo el concepto “Patagonia & Patagonia”, Bravado y Humberto Canale construyeron una experiencia pensada para recorrer el sur argentino a través de la cocina y el vino, poniendo en valor ingredientes, productores e identidades que forman parte de la historia de ambas bodegas.

Materia prima patagónica de estación

El menú fue diseñado por Mariano Szatma Szotan y Ana Irie junto al equipo de Humberto Canale, con una propuesta de pasos inspirada en la materia prima patagónica de estación: ostras, cordero patagónico, membrillos de Río Negro, quesos regionales y vegetales de invierno fueron algunos de los protagonistas de una noche donde cada plato buscó expresar distintas postales del sur.

La noche estuvo acompañada por vinos especialmente seleccionados de Bodega Del Fin Del Mundo y Humberto Canale, que se disfrutaron en copas Volf para una experiencia perfecta, reforzando ese diálogo entre gastronomía y vino que atraviesa todo el ciclo.

“Como bodega centenaria, nos entusiasma formar parte de propuestas como La Mesa Compartida donde se busca generar experiencias genuinas y contemporáneas alrededor de la mesa”, contó Lucrecia Barzi, Gerente de Marketing de Humberto Canale.

Dos bodegas, una experiencia

La experiencia contó además con el acompañamiento de Turismo Doss. Con propiedades como Esplendor Plaza Francia by Wyndham en Buenos Aires, y Esplendor El Calafate by Wyndham, la marca conecta destinos y acompaña este ciclo que busca reunir distintas regiones del país alrededor del vino, la gastronomía y el encuentro.

La experiencia marcó el inicio de un ciclo que busca consolidarse como un espacio de cruces entre bodegas, cocineros y proyectos gastronómicos de distintas regiones del país.

La Mesa Compartida

Próxima edición: Susana Balbo y Osadía de Crear

La próxima edición de La Mesa Compartida ya tiene fecha confirmada: será el miércoles 24 de junio junto a Bodega Susana Balbo y su restaurante Osadía de Crear.

La experiencia contará con un menú de pasos diseñado por el equipo de Bravado —el chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie— junto a Flavia Amad Di Leo. Estará acompañado por una selección de vinos de ambas bodegas y las aguas italianas S.Pellegrino & Acqua Panna.

El miércoles 24 de junio a partir de las 20hs te esperamos en Bravado, ubicado en Av. del Libertador 1410, Vicente López, para disfrutar de un nuevo ciclo gastronómico. La experiencia tiene un valor de $120000 y, para tu mayor comodidad, el valet parking está incluído (ingreso por calle Vergara).

Nos acompañan en este ciclo Volf, Esplendor Plaza Francia by Wyndham y S.Pellegrino.

Para más información y reservas: https://bravado.meitre.com/

IG: @bravado.ba | @findelmundowines