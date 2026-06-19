Furor por el açaí: OAKBERRY consolida su negocio y proyecta 100 sucursales en el país

Fundada en 2016 en Brasil, OAKBERRY nació con una misión clara: ofrecer comida rápida elaborada con ingredientes reales, priorizando la calidad, la trazabilidad y el bienestar. En menos de una década, la marca logró una expansión extraordinaria y hoy está presente en más de 50 países, convirtiéndose en una de las cadenas de açaí de mayor crecimiento a nivel mundial. Su desembarco en Argentina se produjo hace menos de un año y ya cuenta con 5 tiendas operativas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distribuidas entre Palermo, Recoleta y Las Cañitas.

Más que una marca, OAKBERRY se define como un estilo de vida. Su propuesta combina practicidad y nutrición, con un producto cuya materia prima proviene de su propia cadena productiva. A diferencia de muchas alternativas presentes en el mercado, la empresa controla integralmente el proceso, desde la producción del fruto hasta el producto final, garantizando un açaí elaborado exclusivamente a partir de una sola fruta: el açaí amazónico.

Açaí premium

"Hoy vemos cómo cada vez más marcas intentan acercarse a la categoría, una señal clara del creciente interés de los consumidores por opciones de alimentación más saludables. En OAKBERRY seguimos enfocados en nuestra misión: acercar una alternativa realmente saludable y de alta calidad, que combine bienestar, sabor y conveniencia, manteniendo siempre la autenticidad y la esencia que nos han convertido en la marca de açaí más reconocida del mundo", señala Krystel Krogh, gerente de marketing de la marca.

Su crecimiento global también se refleja en el deporte de alto rendimiento. OAKBERRY es patrocinador oficial de la escudería de Fórmula 1 BWT Alpine Formula One Team, equipo en el que compite el piloto argentino Franco Colapinto. El joven corredor ha sido visto en diversas ocasiones consumiendo açaí OAKBERRY y luce el logo de la marca en la tradicional indumentaria azul del equipo francés, una asociación que refuerza los valores de energía, bienestar y rendimiento que identifican a la compañía.

En este contexto de crecimiento, la marca celebró recientemente un encuentro exclusivo que reunió a referentes del entretenimiento, influencers y creadores de contenido. La jornada fue hosteada por Lizard y Fabricio Check, y contó con la participación de Mia Martínez, Diego Vidal, Azucena Cudou, Constanza Chismenian, Malena Marocchi, Lina Cameli, Serena Romanini, Cande Capobianco, Tobías Pulido, Miranda Varan, Alexia Bledel, Trinidad Santurio, Ana Lawson, Francisca Ezcurra, Luciana Pitton y Diego Real, entre otros invitados.

Lizard y Fabricio Check

El evento representó una nueva oportunidad para acercar el universo OAKBERRY a consumidores y nuevos clientes, reforzando el posicionamiento de la marca como referente global en bienestar, alimentación consciente y hábitos saludables.

De cara al futuro, la compañía tiene objetivos claros: consolidar su presencia en las principales ciudades argentinas y alcanzar, en el mediano plazo, una red de hasta 100 tiendas en todo el país. “La estrategia contempla nuevas aperturas, alianzas estratégicas y acciones de marketing que continúen acercando la experiencia OAKBERRY a un público cada vez más amplio”, declaró Gabriel Meredig, gerente de la marca de Argentina y Uruguay.

Evento exclusivo de açaí

Con una identidad global, una cadena productiva integrada y una propuesta que combina salud, calidad y conveniencia, OAKBERRY se proyecta como uno de los protagonistas del segmento de alimentación saludable en Argentina.